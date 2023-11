Après avoir été choisi en août 2016 comme premier Africain à être membre de son Conseil d’administration, les membres de cette prestigieuse fondation ont élu ce 6 novembre à l’unanimité, l’ancien Premier ministre guinéen Kabiné Komara comme Président du Conseil.

C’est là une nouvelle qui vient redonner de la fierté à plus d’un Guinéen ! La prestigieuse fondation « Global Fairness Initiative » (GFI), a été créée par le Président Bill Clinton qui en fut le premier président.

KOMARA succède à son Excellence Danilo Turk ancien, Président de la Slovénie et ancien Secrétaire Général des Nations Unis.

Les membres du conseil ont motivé leur choix par la grande connaissance que Kabiné a des questions de développement, son intégrité et la grande considération dont il jouit sur le plan international.

Global Fairness Initiative a été créée en 2012 par l’ancien président américain, Bill Clinton pour contribuer à l’éclosion des valeurs de progrès dans les pays en développement.

Basée à Washington, la Fondation qui se veut unique en son genre, établit son programme mondial d’activités et choisit ses projets en recourant à l’expertise et à la compétence d’une quinzaine de personnalités de référence sélectionnés internationalement.

Mme Karen Tramonto, PDG de l’influente société de conseil stratégique et ancienne directrice de cabinet de Bill Clinton à la Maison-Blanche, le fondateur Bill Clinton lui-même et maintenant le guinéen Kabiné Komara.

Les interventions de GFI ont pour finalité de promouvoir plus d’équité, une approche de développement durable par la promotion de la juste rémunération des efforts, l’accès égalitaire au marché et la mise en place de politiques publiques susceptibles de rompre le cercle vicieux de la pauvreté et du sous-développement.

Interrogé sur ses priorités en tant que nouveau Président du Conseil d’administration, M. Komara a d’abord loué la vision du Président Clinton pour avoir créé cette fondation. Il a ensuite exprimé sa gratitude au Président sortant Danilo Turk et à l’ensemble des Administrateurs pour l’avoir unanimement investi de leur confiance.

Il a promis de travailler pour mobiliser plus de ressources, accroitre le rayonnement de l’organisation et surtout étendre ses activités pour la concentration et l’implémentation de plus de projets de promotion pour l’équité, l’inclusion et la justice sociale.

Il a conclu en disant qu’au-delà de sa modeste personne, cette lourde charge constitue pour lui une grande marque d’honneur à son pays, la Guinée.

Sékou Kéïta

Consultant en Stratégie de Communication Politique-Institutionnelle et des Médias.

