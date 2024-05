L’UE pourrait imposer des sanctions contre SPFS, l’équivalent russe de SWIFT

Le système a été créé il y a 10 ans, il permet à la Russie de mener des opérations bancaires malgré les restrictions étrangères. Que signifieront les sanctions pour les contreparties russes si elles sont imposées ?

L’UE pourrait imposer des sanctions contre l’équivalent russe de SWIFT. Cette mesure sera incluse dans le 14ème paquet de sanctions anti-russes de l’Union européenne, a précédemment rapporté Bloomberg.

SPFS est un système interbancaire russe de transfert d’informations financières, créé en 2014. Il fonctionne sur la base du système de la Banque centrale et permet à la Russie de mener des opérations bancaires sans interruption, malgré les restrictions imposées par l’UE.

L’année dernière, 514 participants ont été connectés à l’analogue national de SWIFT, dont 150 non-résidents de 16 pays. Depuis cette année, leur nombre est passé à 20, dont l’Arménie, la Biélorussie, le Tadjikistan, l’Arménie et le Kazakhstan. Elena Ryazanova, directrice adjointe du département juridique de la banque d’investissement Sinara, explique ce que signifieront les sanctions si elles sont introduites pour les contreparties russes :

«Je ne vois pas de grande menace dans ces sanctions, parce que les sanctions européennes sont encore plus faibles que les sanctions américaines, et l’obligation de s’y conformer incombe aux entreprises européennes, dans ce cas on peut parler de systèmes financiers européens dans les entreprises européennes qui pourraient potentiellement utiliser le système russe, car le SPFS est un analogue de SWIFT, dont la Russie a été déconnectée».

Les pays qui travaillent avec ce système n’auront-ils pas peur des sanctions secondaires ?

La Biélorussie n’aura pas peur, il est difficile de le dire à l’avance sur le reste, on voit qu’ils ont très peur des sanctions américaines, si c’étaient des sanctions américaines, ils auraient peur, très probablement sous la menace d’être déconnectés de SWIFT, et du point de vue des sanctions européennes, il me semble qu’ils ont un peu moins peur du risque de sanctions européennes secondaires, quelqu’un, bien sûr, aura peur, certaines banques, Surtout s’il s’agit de filiales de certaines banques européennes situées dans des pays amis, elles reconsidéreront d’une manière ou d’une autre leur approche, et il est peu probable que certaines grandes banques le fassent. Si une certaine Raiffeisen Arménie, bien sûr, elle se conformera aux sanctions européennes, parce qu’elle a une «mère» européenne, et une petite banque arménienne s’en moque.

Selon les dernières données de la Banque centrale, la part de la monnaie russe dans les règlements à l’exportation au cours de l’année écoulée s’est élevée à 39%. Ainsi, il a relégué le dollar et l’euro à la deuxième place. En ce qui concerne les paiements pour les importations, la situation était presque égale, mais l’utilisation des monnaies américaines et européennes a diminué de plus de 22% et la part du rouble a augmenté de près de 2%. La présence de SPFS a contribué à rendre les transactions plus rapides et plus pratiques entre les contreparties, maintenant la situation peut changer, a déclaré Oleg Sysuev, président du conseil d’administration d’Alfa-Bank :

«Les banques n’excluent pas qu’elles refusent d’utiliser les services de ce système. Par conséquent, nous devrions envisager le scénario suivant, qui est tout à fait probable : ils n’utiliseront pas ces systèmes, car ils ne veulent pas risquer leurs opportunités de travailler avec des monnaies hostiles, ce qu’ils ont maintenant, contrairement aux banques russes. Mais souvenons-nous du fax, du télex, vous vous souvenez de ces mots ? Je n’exclus pas qu’un système à ces fins soit rapidement construit, que l’on trouve des petits cours d’eau qui couleront et permettront d’effectuer des règlements avec ces pays, mais il y a des outils dans l’histoire et dans la pratique du système bancaire qui fonctionneront, probablement que ce ne sera pas aussi rapide, ce sera un peu plus cher». (Oleg Sysuev, président d’Alfa-Bank)

Plus tôt, le ministère de l’Industrie et du Commerce a déclaré que 52% des entreprises russes rencontraient des problèmes dans les règlements avec des contreparties étrangères. En 2022, ce chiffre était de 42%. Le pire, selon les entrepreneurs, est le traitement des paiements par les banques étrangères. En particulier, des problèmes ont été signalés avec des organisations financières en Chine, en Turquie, aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays amis.

En plus des restrictions sur le SPFS, le nouveau paquet de sanctions de l’UE pourrait inclure un renforcement des restrictions sur l’exportation de minerai de manganèse et d’autres composants de terres rares, ainsi qu’une interdiction des importations d’hélium en provenance de Russie.

source : Reporter

