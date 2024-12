À l’appel du parti français Les Patriotes, des manifestants se sont réunis à Paris pour dénoncer la politique de la France vis-à-vis de Kiev et le potentiel envoi de troupes en Ukraine, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique.

Une manifestation organisée par le parti Les Patriotes a eu lieu ce dimanche 1er décembre dans la capitale française, pour protester contre l’escalade et le potentiel envoi de troupes en Ukraine, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique sur place.

“Depuis l’élection de Trump, il y a la volonté de certains de précipiter l’escalade vers la Troisième Guerre mondiale. Trump s’est fait élire avec un plan de paix et certains vont au contraire vers des décisions de plus en plus belliqueuses. Il y a des tentatives de déstabilisation en Roumanie, en Géorgie, au Moyen-Orient. On ne joue pas avec la guerre, on n’est pas dans un jeu vidéo”, a expliqué à Sputnik Afrique Florian Philippot, président du parti.

Des banderoles ont été déployées où l'on pouvait lire: "Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine", "On veut se nourrir, se chauffer, se soigner, pas une troisième guerre mondiale" ou "Macron, va-t'en tout seul sur le front!" Les manifestants ont scandé "Pas de soldats en… pic.twitter.com/WwLUMPsv4Q — Sputnik Afrique (@sputnik_afrique) December 1, 2024

En attendant l’investiture de Trump, M.Philippot craint les “provocations et opérations sous faux drapeaux” et pointe du doigt l’hostilité du Président français.

“Nous sommes particulièrement menacés puisque nous avons un Président qui joue à la guerre, qui fait des plans pour envoyer des troupes françaises sur le sol ukrainien, qui donne l’autorisation, contrairement à l’Allemagne, d’utiliser les missiles SCALP contre la Russie”.

