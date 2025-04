Mensonges, lamentations et gesticulations Algériennes… Donald Trump enfonce le clou sur le Polisario

En confirmation de la position communiquée par le Président Donald Trump au Roi, les États-Unis réaffirment leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental.

À l’occasion d’un entretien, mardi 8 avril 2025, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’État Marco Rubio à Washington, ce dernier a réitéré que «les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara».

Ce qui vient en confirmation de la position communiquée par le Président Donald Trump à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

En outre, le chef de la diplomatie américaine a réaffirmé que les États Unis «soutiennent la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste en tant que seule base pour une solution juste et durable à ce différend», a indiqué la porte-parole du Département d’État, Tammy Bruce.

Lors de leur entretien téléphonique, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président des États-Unis d’Amérique Donald Trump, en décembre 2020, ce dernier, à l’époque, avait informé le Souverain de la promulgation d’un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, portant sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain.

Dans ce cadre, il a affirmé que «le président américain a davantage exhorté «les parties à s’engager dans des discussions sans délai sur la base de la proposition marocaine d’autonomie comme seul cadre en vue de négocier une solution mutuellement acceptable».

Le Secrétaire d’État «a noté que les États-Unis faciliteraient le progrès vers cet objectif», d’après la porte-parole du Département d’État, Tammy Bruce.

Les autorités algériennes ont vite réagi en prenant connaissance de la réaffirmation par le Département d’État US de la position officielle des États Unis d’Amérique, comme rappelé ici par Marco Rubio, Secrétaire d’État, qui a réaffirmé que les États Unis «continuent de croire qu’une autonomie authentique sous souveraineté marocaine est la seule solution faisable». Le département d’État considère ainsi le plan d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine comme la seule solution au conflit du Sahara Occidental.

Pour Alger, qui a pondu un communiqué dans ce sens, le 09 avril 2025, «s’inscrire en dehors de ce cadre ne sert pas la cause du règlement de ce conflit, tout comme il n’altère en rien ses données fondamentales telles que reconnues par l’Organisation des Nations Unies et ses principaux organes, dont l’Assemblée Générale, le Conseil de Sécurité et la Cour Internationale de Justice».

L’Algérie réaffirme que, «la question du Sahara Occidental relève fondamentalement d’un processus de décolonisation inachevé et d’un droit à l’autodétermination inaccompli».

Et ajoute, dans ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, que, «le Sahara Occidental demeure un territoire non-autonome au sens de la Charte des Nations Unies et le peuple de ce territoire demeure titulaire du droit de disposer de lui-même tel que consacré par la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale portant déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux».

Khaly-Moustapha LEYE

