Après avoir été reçu par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Mme Aïssata Tall Sall, le nouvel Ambassadeur du Royaume du Maroc à Dakar, Hassan Naciri (il a servi au Mali pendant dix ans) vient de présenter ses lettres de créances au président Sénégalais, Macky Sall.

J’ai eu l’honneur de présenter ce jour à SEM Macky Sall, Président de la République du Sénégal les lettres de Créance m’accréditant en Qualité d’Ambassadeur de SM le Roi”. Ces mots sont du nouvel Ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, publié sur sa page Facebook, mardi dernier, tout juste après la présentation de ses lettres de créances au président Macky Sall. Après cette cérémonie solennelle, le diplomate marocain peut désormais exercer ses fonctions d’Ambassadeur du Maroc à Dakar.

Cette cérémonie de présentation de lettres de créances fait suite à une audience accordée à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Sénégal, Hassan Naciri, le lundi 10 janvier 2022 à Dakar, par la ministre sénégalaise des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mme Aïssata Tall Sall.

Au cours de cette audience, M. Hassan Naciri avait remis à Mme Aïssata Tall Sall les copies figurées des lettres de créance l’accréditant en qualité d’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du président de la République du Sénégal, Macky Sall.

Au cours de cette audience, les deux personnalités ont saisi cette occasion pour souligner le caractère exceptionnel des relations multidimensionnelles et historiques existant entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal et la volonté des dirigeants des deux pays de les renforcer davantage.

Notons que Hassan Naciri est ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Sénégal, de la République de Gambie, de la République de Guinée Bissau et de la République du Cap-Vert.

Docteur en sciences politiques et titulaire d’un diplôme de l’École Nationale d’Administration Publique (option économie et finance), Hassan Naciri a entamé sa carrière en 1987 en tant qu’administrateur adjoint au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger (chef de bureau). En 1995, il devint conseiller des affaires étrangères, avant d’occuper le poste de second de l’ambassadeur de SM le Roi en Irak et par la suite celui de chargé d’affaires dans le même pays.

Hassan Naciri fut ensuite ministre plénipotentiaire à la direction des affaires arabes et islamiques (2002-2003) et second de l’ambassadeur de SM le Roi en Algérie (2003-2011).

Le 06 décembre 2011, il a été nommé ambassadeur de SM le Roi au Mali.

Hassan Naciri est marié et père de deux enfants .

AB.HAIDARA

