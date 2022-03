Ce mercredi 9 mars 2022, l’ancien président français François Hollande était invité à donner son avis sur la guerre en Ukraine dans C à vous sur France 5. Il en a profité pour faire des révélations sur le président russe Vladimir Poutine.

François Hollande, alors qu’il était Président de la République française, a eu plusieurs fois l’occasion de rencontrer le Président russe Vladimir Poutine.

Ce soir sur le plateau de C à vous sur France 5, il s’est confié sur ces entrevues. Pour François Hollande, cette guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine n’est pas une surprise. Il explique : “Il veut reconstituer l’Union soviétique sous une autre forme. Il est profondément humilié par ce qui s’est passé à la fin de l’Union soviétique, il pense que c’est un complot américain, et il entretient son peuple et son pays dans cette histoire là”.

Alors que de nombreuses personnes remettent en question la santé mentale du chef du Kremlin, François Hollande affirme : “On dit souvent que Poutine est un fou mais pas du tout ! Il tient un discours qui a sa logique. Qui n’est pas la nôtre. Mais il tient un discours avec des formules historiques c’est-à-dire que lui est dans l’idée que l’Ukraine c’est la Russie. Il le dit dans ses discours, donc à partir de là quand il intervient en Ukraine il dit ‘je suis chez moi’”.

François Hollande raconte que la première fois qu’il a rencontré le Président russe en 2012, juste après son élection, ce dernier lui a tenu des propos paranoïaques contre les Etats-Unis : “Vous voyez, ils veulent installer des missiles, ils veulent nous attaquer’. Je lui ai dit : ‘Non mais écoutez, soyez réaliste, il n’y a aucune volonté agressive.’ Il était dans cette détermination là par rapport aux États-Unis”.

D’ailleurs, de nombreux proches et conseillers du président russe affirment que Vladimir Poutine serait en proie à de la paranoïa depuis l’invasion de l’Ukraine par ses armées. Selon une source qui s’est confiée à la journaliste Farida Rustamova, Vladimir Poutine “se sent en permanence insulté et attaqué.”

Comme le relate l’AFP, le patron de la CIA a décrit mardi le président russe comme un homme de plus en plus isolé, “frustré” et “en colère”, lors d’une audition au Congrès américain. Lors de la même audition, Avril Haines, la patronne des services américains de renseignement, a affirmé : “Nous estimons que Poutine souffre du manque de déférence de l’Occident à son égard (…) Il a l’impression que c’est une guerre qu’il ne peut pas se permettre de perdre”.

SOURCE: https://www.programme-television.org/

