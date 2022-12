Face à la concurrence de la Chine et de la Russie, les Américains se tournent vers l’Afrique.

Pour le président US Joe Biden, tenter de revitaliser les relations avec le continent noir est un pari risqué, tant le binôme Russie-Chine a gagné beaucoup de terrain dans cette partie du monde grâce à une realpolitik qui a déjà donné ses fruits. Si le président américain a déjà également annoncé que son pays renforcerait sa présence militaire en Europe, la question à poser est celle de savoir s’il nourrit la même ambition pour l’Afrique. Il serait inintelligent de croire que Russes et Chinois d’un côté et Américains de l’autre s’opposent sur le seul terrain économique.

Washington a exprimé ouvertement sa «préoccupation particulière» concernant le «partenariat approfondi» de la Chine et de la Russie et les «tentatives de renforcement mutuel visant à saper les normes internationales». Présenté comme le «chantre du multilatéralisme», Joe Biden, contrairement à son prédécesseur républicain, veut placer l’Afrique au cœur de la diplomatie mondiale, ou plutôt au centre des nouveaux enjeux du nouvel ordre mondial. Il faut dire que l’appel du pied du président US est séduisant : un siège pour l’Afrique au Conseil de sécurité de l’ONU et un statut de membre permanent pour l’Union africaine au G20. Il semble, néanmoins, prématuré de parler de l’adhésion de l’Union africaine (UA) en qualité de membre permanent du G20 dès l’année prochaine, selon des experts. En cause, l’absence d’un marché unique en Afrique et d’une économie continentale intégrée entre autres facteurs qui ne plaident pas en faveur du continent noir.

Avec près de 20% de la population mondiale et des perspectives économiques des plus optimistes, il ne faut pas perdre de vue que l’Afrique compte au moins trois puissances émergentes que sont l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Nigeria. Le continent noir ne doit pas rester cette icône de la pauvreté éternelle mais comme une nouvelle frontière du monde émergent. Quand l’Afrique s’éveillera, plus personne ne pourra la renvoyer se recoucher…

