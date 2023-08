Les autorités maliennes et burkinabè intensifient les gestes de soutien et de solidarité assumée à l’endroit des nouvelles autorités et du peuple du Niger.

Le Burkina Faso et le Mali ont en effet décidé, hier, d’envoyer une délégation à Niamey, sous la conduite du ministre d’État malien, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maiga. Objectif : témoigne de la solidarité des deux pays au peuple frère du Niger, précise un communiqué publié hier sur la page Facebook des Forces armées maliennes.

En réaction au coup d’État ayant déposé le président Mohamed Bazoum, le 26 juillet dernier, des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de l’Union économique et monétaire ouest -africaine (Uemoa), réunis le 30 juillet en sommet extraordinaire à Abuja (Nigéria), ont pris des sanctions sévères contre le Niger et menacées d’intervenir militairement si le président déchu n’était pas rétabli dans ses fonctions dans un délai d’ une semaine.

Le lendemain 31 juillet, les gouvernements de Transition du Burkina Faso et du Mali ont publié un communiqué conjoint pour exprimer « leur solidarité fraternelle au peuple frère du Niger » et prévenir que toute intervention internationale dans ce pays frère serait considérée comme une déclaration de guerre.

Cette visite conduite par le ministre Abdoulaye Maïga est un début de matérialisation de la solidarité fraternelle envers les autorités du Niger. Qui sont aujourd’hui en train de mobiliser le peuple nigérien pour faire échec à la volonté de l’organisation communautaire de rétablir le président Bazoum dans ses fonctions.

Cheick Moctar TRAORE

