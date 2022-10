D’un avenant fascinant qui cache difficilement sa silhouette imposante, ce juriste de formation et cadre chevronné, 39 berges consumées, a bien voulu passer à la table de Confidentiel Afrique. Dans cet entretien qu’il nous a accordé, celui qui se définit comme l’alternative crédible d’un échiquier politique en perdition parle de son projet de société, de sa team au front, de sa vision et de ses chantiers futuristes à l’horizon 2035. Dans un style franc et direct. Interview exclusive

‘’Le parti politique Les Patriotes peut bel et bien constituer l’alternative crédible les années à venir pour un Tchad unifié, réconcilié et démocratique’’

Confidentiel Afrique : Votre parti Les Patriotes (LP) se définit comme un parti des citoyens dévoués à la patrie tchadienne, c’est une nouvelle ligne qui se trace dans l’échiquier politique du Tchad ?

Dr Nasour Ibrahim Neguy Koursami : Nous sommes un parti des citoyens parce que la politique tchadienne était et est toujours caractérisée par l’incapacité des partis politiques à franchir leurs lignes tribales, ethniques, religieuses et régionales. Mais, avec le Parti Les Patriotes, ces lignes sont totalement inexistantes. Nous ne jugeons les Tchadiens que par la force de leurs idées et par ce qu’ils peuvent faire pour le Tchad et pour leurs compatriotes.

Le manque de dévouement à la patrie Tchadienne a continué avec une mise en péril systématique de la cohérence des facteurs du développement politique, économique et social du pays.

En conclusion, le Parti Les Patriotes prône une nouvelle ligne, qui se trace dans l’échiquier politique du Tchad : Une nouvelle approche de la gouvernance au Tchad. Nous croyons fortement que les Tchadiens devraient avoir le gouvernement de leur choix, mais pas le choix de leur gouvernement.

Confidentiel Afrique : Qu’est-ce qui vous a motivé à lancer cette formation politique ?

Dr Nasour Ibrahim Neguy Koursami : Nous avons décidé de lancer ce parti, parce que nous avons constaté avec tristesse que tous les partis politiques au Tchad sont affaiblis au point qu’ils gravitent tous sans exception autour du parti au pouvoir à la recherche constante d’un point d’entrée pour se positionner au sein du gouvernement ou dans la fonction publique. Un tel schéma montre clairement qu’aucun parti ne cherche une possibilité réelle de changer ce pays. D’ailleurs, très peu de partis disposent d’un programme politique viable.

C’est là une des raisons pour lesquelles nous avons créé le parti politique Les Patriotes avec un objectif ferme : briser ce cycle infernal qui engrange la mauvaise gouvernance et entretient le sous-développement dans ce pays.

Une autre raison s’énonce comme suit : les partis qui ont rythmé la vie politique nationale au Tchad sont dominés par des acteurs du troisième âge qui continuent toujours de meubler l’arène politique nationale.

Certes, les partis ont en leur sein des mouvements dédiés à la jeunesse appelés communément « mouvements des jeunes » mais ces mouvements ne sont pas suffisamment structurés ni outillés pour peser sur l’échiquier politique national.

Mieux, les jeunes ne trouvent pas la place qui leur sied au niveau des instances et des postes de responsabilités dans les formations politiques, car le règlement intérieur et la structure desdits partis ne permettent pas l’éclosion de jeunes talents qui veulent s’exprimer et apporter des idées novatrices indispensables pour le réel développement de notre nation.

CA : Quels sont les profils des membres de votre parti et son projet de société ?

Notre parti est un parti national, qui représente toute la frange sociale et économique de la société tchadienne. Toutes les catégories socioprofessionnelles s’y voient représentées. Notre projet national de société est représenté par l’arbre patriotique ci-joint.

Depuis la proclamation de la démocratie pluraliste à la suite de la CNS de 1993, les identités ethno-régionales, culturelles et religieuses constituent une véritable déterminante dans la formation des partis politiques au Tchad. Les partis politiques ont des cartes d’identité bien précises remplies avec des affiliations ethniques, claniques, religieuses et régionales de leurs dirigeants et leurs militants.

L’une des différences fondamentales dans notre parti est que, il n’y a pas d’identité, sur laquelle nous pouvons nous référer, autre que sur le drapeau tchadien. Je vous confirme que cette affirmation est transcrite blanc sur noir dans nos textes de base et pris dans nos engagements solennels en tant que fondateurs. Vous ne pouvez pas être Patriote et dire que vous êtes un Patriote musulman, ou un Patriote Chrétien, ou un Patriote du Nord ou un Patriote du Sud.

CA: Avec cette profusion de partis politiques, comment comptez-vous jouer votre partition dans la redistribution des cartes pour un équilibre des forces ?

Même s’il existe plus de 223 partis politiques au Tchad (selon les derniers chiffres du mois dernier du ministère chargé des partis politiques), notre parti a une approche complètement différente qui le distingue de la pléthore des autres partis. Par exemple, notre idéologie est Attrape-tout, ce qui signifie que nous sommes le seul parti politique à avoir la flexibilité de choisir les meilleures solutions pour notre pays.

Pour distinguer notre parti, nous avons opté de nous baser sur des principes clairs : le parti politique Les Patriotes se fonde sur le patriotisme. Cette fondation de notre action politique permet de promouvoir une éthique fondamentale de comportement qui doit devenir la norme et animer le fonctionnement de notre dynamisme politique pour répondre aux besoins réels du tchadien.

Le Parti politique Les Patriotes a déjà commencé à jouer sa partition dans la redistribution des cartes pour un équilibre des forces. Il est, de nos jours, clair que les vieilles méthodes de gouvernance ne sont plus compatibles avec la vitesse avec laquelle le monde d’aujourd’hui avance. C’est pour cela, nous devons tout faire pour que notre pays ne reste pas à la marge du concert des nations.

En réalité, nous, les jeunes talentueux du Parti politique Les Patriotes, sont indispensables pour imposer la rupture avec la pauvreté, la mal-gouvernance, le sous-développement. Ils sont indispensables pour imposer le changement des mentalités rétrogrades, et pour faire sortir ce pays de la misère dans laquelle nous nous trouvons depuis les années 60.

CA: Quel regard portez-vous sur les Assises du Dialogue National inclusif et souverain qui viennent de s’achever ?

Ce dialogue national n’a rien que nous puissions appeler dialogue. C’est plutôt un monologue du moment où on ne donne la parole qu’aux supporters du parti au pouvoir. De plus, inclusif et souverain sont des mots inutiles ajoutés pour décorer l’effort avec une certaine sincérité, mais ils sont très loin d’atteindre cette intention, car nous savons tous et voyons que ce qui se passe. Ce dialogue n’est ni inclusif ni souverain. C’est un monologue exclusif et non souverain.

L’ensemble du processus du début à la fin consiste simplement à prolonger la période de transition post-dialogue et à s’assurer par tous les moyens nécessaires de la justification de l’inéligibilité des autorités de transition ou plus particulièrement celle de la PCMT. En somme, ce monologue est un exercice politique vide de sens pour le Tchad ou le peuple tchadien.

CA : Est-ce un simulacre à votre avis au regard de la formation du premier gouvernement post-DNIS ?

Ce gouvernement n’est pas un gouvernement d’union nationale mais un gouvernement de compensation pour ceux qui ont orchestré le soi-disant dialogue national. Lorsque nous parlons d’unité nationale, le gouvernement devrait naturellement inclure toutes les oppositions et créer un certain sentiment de confiance, dans la transversalité de toute la société tchadienne et de représentativité de toutes les régions, mais ces éléments ne sont pas pris en compte dans ce gouvernement. Certaines personnes disent que le Premier Ministre a reçu un gouvernement déjà formé et qu’on lui a demandé simplement de le signer et de le publier. Il y a donc très peu de sa contribution. Cette absence de concertation dès la première étape, soulève beaucoup de doutes sur la nécessaire synergie et efficacité de ce gouvernement.

CA : Peut-on considérer le parti politique Les Patriotes (LP) comme l’alternative crédible les années à venir pour un Tchad unifié, réconcilié et démocratique ?

Le Parti Politique »Les Patriotes » constitue l’assurance pour l’ensemble des Tchadiens. Nous sommes le seul parti politique à avoir une vision claire dont le peuple tchadien a besoin. Nous pouvons facilement réaliser les vœux des citoyens grâce à notre nouvelle approche de la gouvernance au Tchad.

Dans ce pays, nous n’avons pas de problème de textes juridiques ou de programme politique, encore moins de plan stratégique. Nous manquons plutôt de deux choses : le patriotisme et le pragmatisme nécessaires pour réussir dans nos actions publiques.

Le parti politique »Les Patriotes » peut bel et bien constituer l’alternative crédible les années à venir pour un Tchad unifié, réconcilié et démocratique.

PORTRAIT

Nasour Ibrahim Koursami, la voix du sursaut national consensuel

De son Tchad natal aux lambris amphithêatraux d’Édimbourg en Angleterre, ce jeune cadre crack et performer à la fleur de l’âge, compte poser brique par brique les futurs chantiers d’un Tchad nouveau, réconcilié avec toutes les composantes de la nation. Dr Nasour Ibrahim Koursami s’y attèle avec son équipe aux mains expertes. Il s’est donné les moyens de ses ambitions et du temps nécessaire. Des militants engagés adhèrent avec joie et démarche citoyenne responsable à son projet de société. Sa casquette de Président du parti « Les Patriotes » fait de lui un combattant de la liberté du peuple. Il a décidé après plusieurs années de travail dans les secteurs public et privé de se lancer dans la politique pour poursuivre le développement socio-économique du Tchad. Il y croit fermement. Docteur en Droit Pénal international et homme politique de son état actuel, il a fait ses études à l’Université d’Édimbourg au Royaume-Uni. Tout commence en 2000 lorsqu’il obtint son certificat d’études secondaires au Collège Roi Fayçal. Il a servi valablement dans l’administration publique et privée au Tchad. Il a été Secrétaire Général puis Directeur de Recherche à l’ENA entre 2016- 2018. Ensuite il a été Directeur Général de Contrôle et d’Archives du journal Officiel de la République du Tchad, au Secrétariat Général du Gouvernement du Tchad. Après un travail exceptionnel dans ses institutions étatiques, il a travaillé au Cabinet d’Avocats Temple Street et Freeman Harris de Londres en qualité de Avocat en Contentieux. Nasour Ibrahim Neguy Koursami est marié et père de trois (03) enfants.

Propos recueillis par Ismael AÏDARA et Pierre RENÉ

Par Ismael AÏDARA ( Confidentiel Afrique)

