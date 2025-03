Trump menace de ne pas «défendre» les alliés de l’OTAN «s’ils ne paient pas»

Donald Trump a déclaré qu’il ne défendrait pas les pays de l’OTAN s’ils ne payaient pas. Sans les États-Unis, l’Europe serait incapable de se défendre seule en cas de guerre, faute de moyens militaires suffisants, d’après Bloomberg. Les Européens, eux, estiment que le président américain représente une menace pour leur sécurité, selon The Guardian.

S’adressant aux journalistes dans le bureau ovale à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a renouvelé ses critiques à l’égard des alliés européens au sein de l’OTAN, pointant du doigt le manque de contribution financière de certains pays membres. Il a donné clairement à comprendre que les États-Unis ne les défendraient pas tant qu’ils n’auraient pas fourni un effort suffisant en matière de dépenses. «Je pense que c’est logique, non ? S’ils ne paient pas, je ne vais pas les défendre. Non, je ne vais pas les défendre», a affirmé l’ancien président américain. «Je suis très critiqué quand je le dis. Ils disent : “Oh, il viole l’accord avec l’OTAN”. En fait, le plus gros problème que j’ai avec l’OTAN… Je connais bien ces gens, ce sont mes amis. Pourtant, si les États-Unis étaient en danger et que nous les appelions et disions : “Nous sommes en difficulté, la France. Nous sommes en difficulté, certains autres pays que je ne vais pas mentionner”. Croyez-vous qu’ils viendraient nous protéger ? Ils sont censés le faire, mais je n’en suis pas si sûr», a-t-il ajouté.

Dans le même temps, Donald Trump n’a pas manqué de rappeler que les États-Unis avaient assuré pendant tout ce temps la défense et la sécurité de l’Europe. Toutefois, il a regretté que cette protection n’avait pas été réciproque, affirmant que les Européens en avaient profité sans contrepartie équitable. «Ils nous exploitent sur le plan commercial», a-t-il précisé.

Trump sur la signature d’un accord de paix : l’Ukraine n’a pas de choix

Le chef d’État américain a également exprimé le souhait des États-Unis d’ouvrir un dialogue avec la Chine et la Russie afin d’œuvrer à la dénucléarisation mondiale. «Ce serait formidable si tout le monde se débarrassait de ses armes nucléaires. Je sais que la Russie et nous en possédons de loin le plus grand nombre. La Chine en aura autant d’ici 4 à 5 ans. Ce serait formidable si nous pouvions tous nous dénucléariser, car le pouvoir des armes nucléaires est insensé», a-t-il insisté.

Par ailleurs, Trump a souligné les progrès réalisés ces derniers jours par les États-Unis dans leurs relations avec la Russie et l’Ukraine. Il a également affirmé que cette dernière serait obligée de signer un accord de paix : «Je pense que l’Ukraine veut parvenir à un accord parce que je ne crois pas qu’elle ait vraiment le choix».

Une Europe vulnérable sans le soutien américain

Selon plusieurs responsables militaires européens cités par Bloomberg, sans la protection stratégique assurée par les États-Unis, l’Europe serait confrontée à une vulnérabilité militaire majeure en cas de conflit armé. Malgré une hausse annoncée des budgets de défense, le continent demeure fortement dépendant des capacités militaires américaines, notamment dans les domaines de la communication, du renseignement, de la logistique et des systèmes d’armes avancés.

Le continent européen, marqué par des décennies de sous-investissements militaires, se trouve aujourd’hui dans une situation préoccupante : ses réserves de munitions et de missiles pourraient s’épuiser en quelques jours seulement, tandis que ses systèmes de défense aérienne seraient rapidement dépassés sans le soutien américain, toujours selon Bloomberg. L’Europe ne dispose pas actuellement des capacités suffisantes pour produire des matières premières essentielles comme la poudre à canon, ce qui l’oblige à continuer d’acheter majoritairement aux États-Unis.

L’agence de presse américaine rapporte que si un retrait complet des États-Unis est jugé peu probable à court terme, une réduction même partielle de leur engagement militaire aurait des conséquences significatives pour la sécurité européenne. Il faudrait au moins cinq ans pour compenser pleinement cette dépendance et bâtir une défense autonome solide, selon les experts cites par Bloomberg.

Les Européens voient en Trump une menace pour la sécurité

Dans le contexte des déclarations anti-européennes répétées du président américain, une récente enquête menée par YouGov dans cinq pays européens (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni) révèle que Donald Trump inquiète de plus en plus. Selon le sondage, relayé par le quotidien britannique The Guardian, une large majorité des citoyens européens considèrent le président américain comme une «très grande ou assez grande menace» pour la paix et la sécurité en Europe.

Ce sentiment est particulièrement fort au Royaume-Uni (78 %), suivi par l’Espagne (75 %), l’Allemagne (74 %), la France (69 %) et l’Italie (58 %).

Source: https://francais.rt.com/

