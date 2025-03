By

Le président américain Donald Trump a signé un nouveau décret ordonnant au vice-président JD Vance de supprimer toutes les “idéologies inappropriées, polarisantes ou anti-américaines” de la culture américaine.

Le président américain Donald Trump cible la culture “woke” et “anti-américaine” dans son nouveau décret intitulé “Restaurer la vérité et la raison dans l’histoire américaine”. Dans sa ligne de mire: la Smithsonian Institution, qui gère 21 musées et représente un immense établissement de recherche scientifique reconnu dans le monde entier.

La tâche de JD Vance

Le vice-président JD Vance siège déjà au conseil d’administration du Smithsonian et a été nommé par Trump afin de superviser les efforts visant à “éliminer l’idéologie inappropriée” de l’institution, qui comprend non seulement des musées mais aussi des centres d’apprentissage et de recherche, ainsi que le zoo national.

En outre, Vance travaillera avec la Maison-Blanche afin de garantir que le financement futur de l’institut ne soit pas destiné à des programmes qui “érodent les valeurs américaines et promeuvent des idéologies incompatibles avec la loi et la politique fédérales”.

Les attaques tous azimuts de Trump

Trump vise également le Musée national d’histoire et de culture afro-américaines, le Musée d’art américain et le Musée d’histoire des femmes. Sur ce dernier point, il veut s’assurer que celui-ci célèbre les femmes et ne “reconnaisse pas les hommes comme des femmes sous quelque forme que ce soit”.

Selon Trump, il y aurait eu un effort coordonné et généralisé pour réécrire l’histoire américaine en remplaçant les faits par “des histoires déformées au lieu de la vérité”. Cela présente les “principes fondamentaux” des États-Unis sous un “mauvais jour”, a-t-il ajouté.

Chandra Manning, professeure d’histoire américaine à l’université de Georgetown, s’est montré scandalisée par cette décision de la Maison-Blanche. “Attaquer l’idée que raconter toute l’histoire des États-Unis est un complot idéologique visant à présenter les États-Unis sous un jour négatif témoigne d’une insécurité étonnamment fragile à l’égard de notre nation et de son passé”, analyse-t-elle auprès du Washington Post.

Source: https://www.7sur7.be/

