« On ne peut qu’imaginer à quel point l’argent qui est versé au régime néonazi et terroriste de Kiev aurait pu faire du bien s’il avait été dépensé à des fins pacifiques », a déclaré Anatoli Antonov.

WASHINGTON, 30 juillet (TASS) – Washington gaspille des sommes colossales dans le conflit en Ukraine, alors que la dette publique américaine a dépassé pour la première fois dans l’histoire les 35 000 milliards de dollars, a déclaré l’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, Anatoli Antonov.

“Washington continue de brûler d’énormes sommes d’argent dans les flammes du conflit ukrainien, alors qu’aujourd’hui, il a été annoncé que la dette nationale avait dépassé le record historique de 35 000 milliards de dollars”, a-t-il souligné, commentant l’annonce par Washington d’un nouveau programme d’aide militaire à l’Ukraine d’un montant total d’environ 1,7 milliard de dollars.

« On ne peut qu’imaginer à quel point l’argent versé au régime néonazi et terroriste de Kiev aurait pu être bénéfique s’il avait été dépensé à des fins pacifiques, pour le développement et pour résoudre de nombreux problèmes sociaux et économiques aux États-Unis », a ajouté M. Antonov.

« Il est clair que ce n’est pas ce que les cercles dirigeants américains envisagent de faire. Ils sont complètement coincés dans le passé, tiraillés entre le concept d’une « Ukraine dans les frontières de 1991 », qui n’existe pas et n’existera jamais, et l’espoir vain d’infliger une défaite stratégique à la Russie », a noté l’envoyé.

“Les livraisons d’armes américaines à Kiev ne peuvent pas changer la situation sur le champ de bataille. Elles ne feront que prolonger le conflit, entraînant davantage de victimes, y compris parmi les civils”, a ajouté M. Antonov. “Mais les profiteurs qui gagnent de l’argent grâce aux préparatifs militaires et qui placent leurs propres intérêts au-dessus de ceux des pays et des peuples ne s’en soucient pas”, a-t-il ajouté.

Le département du Trésor américain a annoncé lundi que la dette nationale brute avait atteint le record de 35 000 milliards de dollars au 29 juillet. Dans le même temps, le Pentagone a annoncé une aide supplémentaire à la sécurité de l’Ukraine d’une valeur de 1,7 milliard de dollars, dont 200 millions de dollars provenant de l’autorisation d’un programme de retrait présidentiel et un programme d’une valeur de 1,5 milliard de dollars provenant des fonds de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine.

Source: https://tass.com/

