Daouda Coulibaly, Pdg de Sama Money à cœur ouvert : “Sama Money contribue à la diversification du paysage financier et au développement socio-économique du Mali” : Nous avons 20 000 points de vente actifs au Mali pour favoriser l’inclusion financière”

Commodité, sécurité et efficacité ! Voilà le socle sur lequel repose Sama Money, Fintech 100 % malienne, qui ambitionne de faire de l’inclusion financière, via le mobile money, une réalité incontournable dans notre pays. Dans l’entretien qui suit, le PDG de Sama Money, Daouda Coulibaly, ancien boursier d’excellence en France (Grenoble et La Sorbonne), a bien accepté de nous entretenir sur la monétique, l’inclusion financière, la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE)… Bref, il nous parle de fond en comble de son entreprise, ses ambitions pour le Mali, ses produits et ses partenaires de plus en plus nombreux. Interview.

Aujourd’hui-Mali : Bonjour M. Le président-directeur général. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos lecteurs ?

Daouda Coulibaly : Je suis un entrepreneur malien qui opère dans les domaines des nouvelles technologies et de la finance digitale. J’étais initialement destiné à reprendre l’entreprise familiale de vente de pièces détachées dans ma ville natale de Sikasso. Cependant, après avoir obtenu une bourse d’excellence, j’ai déménagé en France pour poursuivre mes études supérieures à Grenoble puis à la Sorbonne à Paris.

De retour au Mali, j’ai commencé par la vente d’ordinateurs avant d’offrir des formations sur les logiciels de bureautique aux clients. Cette expérience m’a permis de constater un réel besoin, ce qui a conduit à la création de Trainis en 2008, un cabinet de formation en informatique et en management. Je suis également fondateur du site d’informations Malijet.com et co-fondateur de l’Ecole supérieure d’informatique et de management (Esim).

Depuis 2020, nous avons mis sur le marché malien la solution de mobile money dénommée Sama Money, la première Fintech locale agréée par la Bcéao au Mali.

C’est quoi au juste la monétique ?

La monétique est le domaine de la finance qui englobe l’ensemble des technologies et des systèmes liés aux paiements électroniques, y compris les cartes de crédit, les paiements mobiles, les terminaux de paiements ainsi que les opérations de traitement des transactions.

D’où vous est venue l’idée de mettre en place Sama Money et quelle est la philosophie qui sous-tend vos actions ?

Dans notre pays comme dans beaucoup de pays africains, le taux de bancarisation demeure très bas (moins de 20 % pour le Mali). Nos pays ne peuvent véritablement engager un processus de transformation économique durable capable d’accroitre les revenus des populations sans un plus grand accès aux services financiers par ces derniers. D’où l’impérieuse nécessité pour nous de nous battre pour une plus grande inclusion financière de nos concitoyens africains. Là est toute la mission que s’est assignée Sama Money.

Cette Fintech, 100 % malienne propose une solution de paiements et de transferts d’argent innovante et adaptée aux besoins des populations. Notre offre multi-opérateur et nos multiples canaux d’accès garantissent que nos services sont accessibles à tous. Depuis son lancement en 2020, Sama Money a révolutionné le secteur des paiements mobiles en offrant un service financier numérique unique, accessible et adapté aux besoins de la population.

Quelle est réellement la place de Sama Money dans un secteur encore sous l’emprise des multinationales ?

Plusieurs points nous distinguent de nos concurrents opérateurs télécom qui ont une branche mobile money. D’abord nous offrons au client un service décloisonné par rapport aux barrières des opérateurs télécoms qui limitent l’accès à leur solution mobile money aux seuls abonnés disposant d’une puce chez eux.

Par exemple le #144# d’Orange est accessible uniquement depuis un numéro Orange tandis que le #600# de Sama Money est accessible aux abonnés de tous les opérateurs télécoms présents sur le marché malien.

Aussi, nous offrons un service de qualité à moindre coût par rapport à nos concurrents. Chez Sama Money, les transferts sont entièrement gratuits tout comme les dépôts. Seuls les retraits de cash sont facturés à un taux compris entre 0,5 % et 1 % en fonction du palier. Ce qui fait de Sama Money la solution la moins chère du marché.

Aussi, nous apportons des solutions financières innovantes, accessibles et adaptés aux besoins de nos clients. Notre approche agile et notre plateforme révolutionnaire nous permettent de répondre rapidement aux besoins changeants du marché.

En tant qu’entreprise 100 % malienne, Sama Money contribue non seulement à la diversification du paysage financier, mais aussi au développement socio-économique du Mali. Notre objectif est de créer un impact positif significatif et durable pour les Maliens et faire en sorte que les avantages de la technologie financière soient accessibles à tous.

Parlez-nous à présent des produits que vous proposez à votre clientèle…

Avec notre box multiservices, nous offrons à notre clientèle un accès à divers services dématérialisés, qu’ils peuvent payer en ligne sans frais de service supplémentaires. Cela inclut notamment la recharge de tous les opérateurs de téléphonie mobile, le paiement des factures d’eau et d’électricité, le rechargement des compteurs d’électricité prépayés, l’abonnement à des services tels que Canal+, Startimes et Malivision, ainsi que le paiement de polices d’assurance, les transferts d’argent entre un compte bancaire et un compte Sama Money (avec les banques partenaires) ainsi que la possibilité de faire des paiements en ligne sur des sites marchands.

Y a-t-il une différence entre vous et une banque classique ?

Les banques sont des partenaires de premier plan pour Sama Money et nous offrons aux clients un service complémentaire à celui des banques.

La principale différence entre nous et les banques classiques réside dans le modèle de nos activités. Sama Money, en tant que Fintech, offre des services financiers innovants via son application mobile, sans avoir d’infrastructure traditionnelle. Nous nous concentrons sur la facilité d’utilisation de notre service et l’agilité.

Les Fintechs prennent le relais en proposant des services simples, adaptés et facilement accessibles grâce à un réseau de distribution basé sur la proximité.

Concrètement, comment se passe votre collaboration avec le Cenou dans le cadre de la gestion des bourses des étudiants. Avez-vous déjà rencontré des difficultés ? Si oui quelles sont-elles et quelles solutions préconisez-vous ?

Le partenariat avec le Cenou permet aux étudiants de recevoir leurs allocations financières (bourses, trousseaux, frais de stage, etc.) via Sama Money depuis 2021. Grâce à ce partenariat, le paiement des bourses ainsi que le traitement des réclamations des étudiants ont été très simplifiés et permettent aux étudiants de disposer de leur argent partout sur l’ensemble du territoire à travers nos 20 000 points de vente actifs. Comme toute œuvre, il y a forcément des difficultés. Celles que nous rencontrons sont surtout liées aux difficultés d’accès des étudiants aux pièces d’identité au niveau des administrations publiques lors de leur enrôlement sur Sama Money. Mais sur ce point l’Etat vient de prendre des mesures d’assouplissement qui devraient aider.

L’autre difficulté est que certains étudiants pensent que les retards de bourses sont liés à Sama Money alors que Sama Money paie sur ordre du Trésor public en fonction de la disponibilité des fonds. Avec le Cenou et des institutions financières, nous sommes là aussi en train de mettre en place des mécanismes de prêts aux étudiants qui vont soulager ceux qui sont dans un besoin urgent d’argent.

Par ce partenariat, Sama Money a prouvé que nous pouvons être une entreprise locale et avoir une expertise technologique pointue. Nous adressons nos reconnaissances aux autorités maliennes pour leur confiance et pour leur soutien aux initiatives locales.

La responsabilité sociétale des entreprises est-elle une réalité à Sama Money ?

Oui, la responsabilité sociétale est une réalité à Sama Money. Nous sommes profondément engagés à agir de manière éthique et à avoir un impact positif sur la société et l’environnement. Notre entreprise met en œuvre des pratiques commerciales responsables en offrant des services financiers abordables, en éliminant les barrières de transfert d’argent pour favoriser l’inclusion financière, et en offrant des commissions équitables à nos distributeurs. De plus, nous travaillons activement pour développer des solutions financières innovantes qui répondent aux besoins des populations mal desservies, contribuant ainsi au développement économique et social de notre pays. Notre engagement envers la RSE est au cœur de notre mission, et nous continuons à chercher des moyens de créer un impact positif à long terme dans les communautés que nous servons. Aussi, chaque année Sama Money apporte sa contribution à certaines couches sociales fragiles. A cet égard, nous avons offert quelques centaines de sacs de riz aux veuves des militaires tombés sur le front tout comme nous offrons des dons aux handicapés, etc.

Quel message particulier lancez-vous au public malien pour qu’il adhère massivement au mobile money ?

Notre message au public est clair. L’utilisation de la solution Sama Money offre des avantages considérables pour faciliter les transactions financières au quotidien. En adoptant notre service de paiement, vous gagnez en commodité, sécurité et efficacité. Vous pouvez effectuer des transactions rapidement, sans manipulation d’espèce et ainsi contribuer à réduire les risques liés à la sécurité. Adhérer aux services de paiements électroniques Sama Money, c’est rejoindre une transition vers un avenir financier plus pratique et sécurisé pour tous.

Réalisé par El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :