Pourriez-vous nous dire quelles mesures commerciales préférentielles ont été annoncées par le gouvernement chinois pour l’Afrique, y compris le Mali, lors du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) 2024?

S.E.M Chen Zhihong : Le 5 septembre 2024, le président chinois Xi Jinping a annoncé au sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) que la Chine avait pris l’initiative d’élargir unilatéralement l’ouverture du marché chinois et a décidé d’accorder un traitement tarifaire nul pour 100% de catégories de produits à plus de 40 pays les moins avancés (PMA) ayant les relations diplomatiques avec la Chine, dont 33 pays africains, y compris le Mali. C’est ainsi que la Chine est devenue le premier grand pays en développement et première économie principale à mettre en œuvre cette mesure. Cette mesure est propice à la promotion de la coopération économique et commerciale sino-africaine et à la construction conjointe d’une communauté de destin sino-africaine de haut niveau.

La Partie chinoise saisit cette opportunié pour mener activement des actions concrètes afin d’aider l’Afrique à améliorer sa capacité et son niveau commerciaux, à obtenir des bénéfices mutuels et à parvenir aux résultats gagnant-gagnant. Ces actions comprennent, par exemple, la mise en place d’une voie rapide pour les produits importés de l’Afrique, le soutien au commerce électronique transfrontalier et la pleine utilisation des plateformes comme la CIIE(China International Import Expo)et l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique. Elles sont non seulement propice à l’entrée des produits africains au marché chinois, mais renforcent également le rayonnement international des marques africaines, favorisent le développement durable de l’Afrique. Lors de la CIIE qui s’est tenue en novembre 2024, la partie chinoise a fourni plus de 120 stands gratuits aux exposants de 37 pays les moins avancés dont le Mali, a élargi la zone spéciale pour les produits africains, et a mis l’accent sur la présentation de produits agricoles africains. La CIIE continuera à fournir des stands gratuits aux entreprises exposantes des pays africains en 2025.

Concernant l’engagement du gouvernement Chinois d’accorder le traitement de tarif douanier zéro à 100% de catégories de produits maliens exportés vers la Chine, quand est ce que cette mesure est entrée officiellement en vigueur?

S.E.M Chen Zhihong: Les Autorités chinoises ont publié un communiqué officiel selon lequel à partir du 1er décembre 2024, le traitement de tarif douanier zéro à 100% de catégories de produits originaires des pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, y compris le Mali, est entré officiellement en vigueur. Il s’agit d’une ouverture unilatérale du marché de la Chine, donc il ne nécessite pas un accord intergouvernemental.

Quelles sont les exigences spécifiques du gouvernement chinois pour les entreprises maliennes souhaitant bénéficier de cette exportation sans droits de douane vers la Chine?

S.E.M Chen Zhihong : Les entreprises exportatrices maliennes doivent fournir un « Certificat d’origine avec traitement tarifaire préférentiel spécial ». Avec ce certificat d’origine, le commerce tarifaire zéro vers la Chine peut s’achever. Jusqu’à présent, de nombreuses entreprises maliennes ont bénéficié du traitement tarifaire zéro pour exporter des marchandises vers la Chine. Cependant, après des vérification des douanes chinoises, il est constaté qu’il exsite certains certificats d’origine détenus par des entreprises maliennes n’étaient pas authentiques, ce qui a entraîné des sanctions de la part des douanes chinoises.

4Quels sont les changements dans la nouvelle version du Certificat d’origine avec traitement tarifaire préférentiel spécial par rapport à l’ancienne version?

S.E.M Chen Zhihong : Afin de mettre en œuvre cette mesure et de faciliter le dédouanement des marchandises concernées, la Chine a décidé de lancer un nouveaux système de délivrance de certificats d’origine pour traitement tarifaire préférentiel spécial à partir du 25 novembre 2024 et d’activer la fonction de délivrance en ligne des certificats d’origine. Les certificats d’origine délivrés en ligne sont numérotés avec la lettre “E” à la tête. En tout ce qui concerne les questions techniques relatives aux certificats d’origine, les entreprises maliennes peuvent s’adresser aux autorités maliennes compétentes chargées de la délivrance des certificats d’origine préférentiels, soit l’Agence pour la promotion des Exportations du Mali (APEX-Mali). L’APEX-Mali est une institution en charge de la délivrance des certificats d’origine, qui est déjà enregistrée auprès de l’Administration générale des Douanes de Chine.

Après le lancement du nouveau système, puis-je continuer à utiliser l’ancienne version du certificat d’origine délivré hors ligne?

S.E.M Chen Zhihong : Les certificats d’origine qui ne sont pas délivrés en ligne peuvent continuer à être utilisés. Si le destinataire de marchandises importées ou son agent demande un taux de droits de douane nul sur la base d’un certificat d’origine non délivré en ligne (avec la lettre “P” à la tête), conformément aux exigences pertinentes de l’Administration générale des douanes chinoises, il doit remplir les données électroniques du certificat d’origine et les engagements des règles de transport direct dans le « Système de déclaration des éléments d’origine des arrangements commerciaux préférentiels », et télécharger le certificat d’origine par voie électronique lors de la déclaration d’importation

