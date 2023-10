Recouvrement de la souveraineté territoriale du Mali : Tout se joue le 17 octobre

A la demande des autorités de la transition malienne, le Conseil de sécurité de l’ONU a mis un terme, le 30 juin 2023, à la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation du Mali (MINUSMA) avec effet immédiat, à savoir : le retrait de ses quelque 13 000 militaires et policiers d’ici au 31 décembre 2023. Et au terme d’un calendrier convenu de commun accord, il est prévu une rétrocession des installations et emprises de la MINUSMA au gouvernement malien. Après une première phase sans incident majeur, la seconde étape, enclenchée le 1er Septembre 2023, se déroule depuis l’épisode de Ber avec des accrochages meurtriers. Et pour cause, elle concerne des positions stratégiques ou symboliques. Après plus de 10 ans d’absence, en effet, les FAMa s’apprêtent ainsi à signer leur retour dans les villes comme Tessalit, d’Aguelhok et de Kidal, au détriment des groupes séparatistes qui règnent sans partage sur ces zones depuis l’aventure de l’ex- PM Moussa Mara en 2014. D’où la reprise des hostilités sur fond de harcèlement des FAMa par des attaques revendiquées par les rebelles réunis au sein du Cadre stratégique permanent (CSP). Au mépris donc de l’accord d’Alger désormais mis entre parenthèses, le bruit des kalachnikovs a repris de plus belle. Et jusqu’ici, les FAMAs, selon les informations qui viennent tiennent bon. Elles avancent lentement mais sûrement, selon toute vraisemblance. Dans cette aventure que les observateurs avisés qualifient de recouvrement du territoire national par les autorités de Bamako, tout se jouera le 15 octobre, date retenue pour le retrait de la Minusma de la ville mythique de Kidal, fief de la Cma et des terroristes qui ne jurent que par Iyad Ag Ghali.

Amidou Keita

