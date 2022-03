Le Bureau exécutif du HCUA s’est réuni en session extraordinaire le 27 Février 2022 à Kidal pour faire le point de la situation actuelle du Mouvement et du Pays et proposer les actions idoines à court et à moyen termes.

Après analyses des points inscrits à l’ordre du jour et après des longues discussions franches et fructueuses;

Le Bureau Exécutif du HCUA:

– Invite les différentes structures du Mouvement à mobiliser les militants à tous les niveaux autour du plan d’action adopté lors de cette réunion extraordinaire ;

– Exhorte la CMA à prendre toutes les dispositions afin de renforcer la cohésion et l’équité en son sein ;

– Invite le Président de la Transition du Mali à clarifier la position de son gouvernement par rapport à l’application de l’Accord d’Alger suite aux propos tenus par son Premier Ministre et son Ministre chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ;

– Exhorte le Président de la transition à veiller à plus de retenu dans les sorties médiatiques de son Gouvernement pour ne pas rendre vains les efforts déjà consentis pour la paix ;

– Rappelle au Gouvernement malien, à l’opinion nationale et internationale que le seul instrument qui lie le mouvement à l’Etat malien reste l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ;

– Réitère l’attachement du HCUA à l’unité et au droit à l’autodétermination du peuple de l’Azawad ;

– Invite les populations de l’Azawad à plus de vigilance et à rester mobiliser afin de barrer la route à toute tentative de division et d’oppression ;

Enfin le Bureau Exécutif du HCUA reste attaché à l’Accord pour paix et la réconciliation issu du processus d’Alger dont il exige l’application diligente et intégrale.

Kidal le 28 Février 2022

