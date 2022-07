En visite officielle au Mali à la requête du Gouvernement, à travers le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mathias Spaliviero, responsable des Programmes pour l’Afrique de l’Ouest de l’ONU Habitat a été reçu le mercredi 20 Juillet 2022 en audience par le maire du District de Bamako, Adama Sangaré. La présence de Mathias Spaliviero dans les locaux de la mairie du District de Bamako s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre l’Agence onusienne qui travaille avec les Collectivités territoriales et locales. Les échanges ont porté, entre autres, sur : les questions de l’assainissement, les inondations, les transports, de fiscalité. L’occasion a été mise à profit par le visiteur du jour pour remercier le maire du District pour l’initiative de la création de l’inter-collectivité ” Grand Bamako”.

”Je suis en visite officielle au Mali à la requête du Gouvernement à travers le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat. Étant donné que dans le Système des Nations Unies, nous sommes l’Agence qui travaille avec les Collectivités territoriales et locales, c’est dans ce cadre nous avons jugé nécessaire de rendre visite au maire du District de Bamako et aussi de saluer l’initiative de la création de l’inter-communalité le Grand Bamako”, a déclaré Mathias Spaliviero, responsable des Programmes pour l’Afrique de l’Ouest – ONU Habitat, à sa sortie d’audience. Avant d’ajouter que dans le cadre de leur travail avec les Collectivités territoriales et locales, son Agence donne une assistance technique aux Collectivités territoriales et ils travaillent évidemment en coordination avec les niveaux centraux, et ils essayent de promouvoir le dialogue entre les niveaux central et local pour qu’ils puissent œuvrer en faveur des populations urbaines en particulier. ”Donc, je pense que le maire Adama Sangaré a énuméré certains problèmes que la ville de Bamako doit affronter comme l’assainissement, les inondations, les transports… nous pouvons donner un appui technique à ces différentes questions. Nous avons également beaucoup parlé de problème de la fiscalité, c’est à dire comment permettre aux Collectivités territoriales d’augmenter leurs revenus, afin qu’ils puissent fournir ses services aux populations”, a-t-il indiqué comme soutien de son Agence.

Pour sa part, le maire Adama Sangaré, s’est réjoui de la visite de Mathias Spaliviero et de sa délégation. ”C’est une excellente visite dont le District de Bamako et le Grand Bamako vont tirer profit dans le cadre de l’ONU habitat, notamment la résilience des villes et tous les problèmes auxquels les territoires sont confrontées. Dans le cadre de l’urbain et au niveau de l’ONU habitat, on a des outils qui permettent de nous aider dans ce sens”, s’est félicité l’édile Sangaré. ”Aujourd’hui, vous avez entendu, que des villes secondaires dans d’autres contrées ont pu permettre d’absorber 150% d’évasion fiscale, c’est à dire qu’au niveau de la ville de Bamako, quand nous bénéficierons de ces outils sans investissement, tout ce dont Bamako a besoin dans le cadre de l’optimisation de l’épargne locale, sera satisfait”, a rassuré le maire du District de Bamako. Avant d’apprécier, à sa juste valeur, l’arrivée du représentant de l’ONU habitat pour l’Afrique de l’ouest et qu’ils espèrent réellement que cela pourra être une aubaine pour la ville de Bamako de rattraper un certain nombre de choses pour lesquelles nous étions en retard.

Parlant de “Grand Bamako”, le maire Adama Sangaré a fait savoir que ceci est une association d’inter-collectivité entre Bamako et les communes riveraines. Elle est constituée aujourd’hui de 25 communes. Créee en 2010, elle comme objectif d’unir les efforts pour construire ensemble les meilleurs projets pour le bien-être des populations à travers cette inter-collectivité.

AMTouré

