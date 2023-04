Paiement via mobile des vignettes des engins à deux roues : La Mairie du District de Bamako fait recours à Moov Africa Malitel !

Pour fluidifier et sécuriser la gestion des paiements des vignettes et améliorer la collecte des taxes avec des facilités aux usagers, la Mairie du district de Bamako a décidé de digitaliser tout le processus de paiement. Cette digitalisation nécessite l’accompagnement d’un opérateur fiable et expérimenté pour rendre possible le paiement mobile. A cet effet, l’hôtel de ville de Bamako, sous le leadership du Maire Adama Sangaré a fait recours à l’opérateur global des télécommunications au Mali : Moov Africa Malitel. De ce fait, un partenariat a été signé entre les parties le Jeudi 6 Avril 2023 dans la salle de réunion de la Mairie Centrale de Bamako. C’était en présence du DG de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine et tout son staff.

Le sérieux et le professionnalisme de Moov Africa Maliel sont reconnus autant chez ses abonnés qu’auprès des autorités publiques. C’est en raison de cette bonne réputation que l’autorité municipale de la ville de Bamako a jeté son dévolu sur elle pour rendre possible le paiement via mobile des frais de vignettes des engins à deux roues. Il s’agit de mettre à la disposition des usagers des engins à deux roues un outil leur permettant de faire les paiements de leurs vignettes via Moov Money.

A coup sûr, cette solution de paiement via Moov Money fluidifiera la gestion des paiements des vignettes pour les administrateurs de la mairie et facilitera l’accès à la vignette aux usagers. Elle marquera une amélioration du mécanisme de collecte des taxes et permettra de diminuer considérablement les manques à gagner liées à l’évasion fiscale sous différentes formes. Un gage pour le personnel des services de perception de la Mairie du District de disposer des outils de gestion simplifiée et de contrôle. En somme, l’interfaçage entre les deux plateformes devra permettre le bon fonctionnement de ces outils notamment en termes de rapprochements des paiements effectués par les usagers. C’est donc un grand pas que la Mairie du District de Bamako vient de franchir en termes de modernisation de ses services, qui reste un vœu cher aux autorités de la transition.

En outre, Moov Africa Malitel, en sa qualité d’entreprise citoyenne engagée dans l’accompagnement des autorités pour la mise en place des moyens digitaux au profit de l’administration et des usagers, envisage d’autres pistes de collaboration avec la Mairie Centrale de Bamako. A savoir : la mise à disposition du réseau mobile de Moov Africa Malitel pour permettre l’accès USSD aux agents de contrôle afin de les permettre d’interroger par USSD la base de la mairie lors des opérations de contrôle. Ce n’est pas tout, car sous la clairvoyance de sa Direction Générale, Moov entend mettre à la disposition de la Mairie du District, une plateforme d’envoi de messages d’information par SMS aux usagers et des alertes sur les délais de paiement ou sur le trafic routier. De même que la fourniture d’accès Internet aux démembrements de la mairie devant avoir accès à sa plateforme, ainsi que l’extension de la présente convention aux autres types de taxes. Ce qui fera de la Mairie Centrale de Bamako, une administration moderne soucieuse de la satisfaction de sa population avec des moyens sûrs, fiables et faciles de paiement et d’information. Cette solution, faut-il le signaler, est une composante et fait partie intégrante du projet africain de réseaux de villes intelligentes (ASTON : African Smart Town Network) dont Bamako est membre.

Cette rencontre entre la Mairie du District de Bamako et la Direction Générale de Moov Africa Malitel s’est tenue dans la plus grande cordialité et s’est bouclée sur une note d’espoir d’un partenariat gagnant-gagnant. En atteste le sourire aux lèvres sur la photo de famille prise à la fin de la cérémonie.

Moustapha Diawara

