Délégation spéciale : Le nouveau visage de Bamako

Balla Traoré, Président de la Délégation spéciale du district de Bamako est arrivé avec des ambitions pour la capitale. Sa touche impacte déjà. Bamako arbore un nouveau visage.

Les missions de la Délégation spéciale s’inscrivent dans la continuité des orientations du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, traduite dans la feuille de route qui lui a été remise à sa nomination et conformément aux dispositions de la loi n°2023-005 du 13 mars 2023 portant statut particulier du District de Bamako.

L’assainissement, la collecte des taxes, les réfactions des voies dégradées, les feux de signalisation, l’encombrement de la voie publique, les dépôts de transit…, aucun chantier n’a échappé au nouveau président de la délégation spéciale, Balla Traoré.

Depuis son installation, le président a vite rencontré les services techniques du district pour les mettre au travail. Les résultats n’ont pas tardé : Bamako change de visage à vue d’œil et le président Balla Traoré a de vrais motifs de satisfactions.

Les Bamakois se réconcilient avec leur ville en voyant les feux tricolores, les lampadaires réparés. Les agents de la DSUVA qui avaient disparu depuis des lustres, sont de retour dans nos rues et dégagent les tonnes de sables qui colonisaient l’asphalte.

Les innovations ne s’arrêtent pas là. La gouvernance du District de Bamako ; la problématique de la gestion et de la mobilisation des ressources propres du District de Bamako ; le rôle de Mairie du District en matière de gestion domaniale et foncière; l’accompagnement de la DGCT en tant que Responsable du programme dispositif d’appui technique aux Collectivités territoriales connaissent des regains d’intérêt. Le nouveau Maire gère de façon holistique, dans la mesure où toutes les questions sont urgentes.

Déjà, en avril, en faisant le bilan des 100 jours de la délégation spéciale, Balla Traoré avait mis l’accent sur l’assainissement de la ville de Bamako « afin qu’elle soit propre et coquète », le désensablement des artères principales de la ville et les deux ponts (2ème et 3ème ponts), les actions de mise en fonctionnalité des centres de collectes et de transit des ordures ménagères, la réhabilitation des espaces verts « pour contribuer à l’embellissement de la ville de Bamako », la réparation des feux de signalisation etc.

« A l’heure du bilan il n’y a rien à reprocher. La délégation spéciale impacte Bamako et lui donne un nouveau visage », témoigne des citoyens.

Autre défi : « la dette du district ». « Le District de Bamako enregistre des dettes de plus de 18 milliards de francs CFA qui affectent négativement le fonctionnement et la crédibilité de la structure », avait dit le Président. Pour faire face à cette première difficulté, Balla Traoré avait déjà diminué de 50 % les dotations en carburant, permettant déjà près de 28 millions F CFA d’économie. Une mesure complétée par d’autres comme la réduction de 70 % des frais d’organisation des sessions qui passent de 4 350 000 à 640 000 F CFA par session.

Ces mesures ont permis de clôturer le premier trimestre 2024 avec un solde excédentaire de 229 118 481 F CFA et d’améliorer positivement la situation financière du District de Bamako dont le solde était en fin décembre 2023 de 485 512 975 F CFA contre 1 508 649 134 F CFA au 31 mars 2024.

Balla Koné ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après le recrutement des manœuvres au profit de la DSUVA don constate l’impact sur le terrain, il envisage l’aménagement des dépôts de transit de Lafiabougou, flanc de la colline de Koulouba, Darsalam… ; l’aménagement des décharges finales de Noumoubougou et Safo ; le renforcement des effectifs par le recrutement de 50 agents contractuels au profit de la Dubope ; l’amélioration de l’éclairage public notamment les grands carrefours et des rues de la capitale ; la construction de deux ou trois tours jumelles au bord du fleuve Niger ; la réalisation d’un marché moderne à plusieurs niveaux à Sogoniko ; l’amélioration de la mobilité dans la capitale par la réalisation d’un réseau de bus et d’un tramway pour la déserte de tout Bamako, entre autres.

A n’en pas douter, Balla Traoré change le visage de Bamako. Vivement les prochaines étapes.

Alexis Kalambry

