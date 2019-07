Alors que des dizaines de migrants Maliens sont détenus et d’autres exécutés en Mauritanie, en Algérie et en Lybie, le ministre des Maliens de l’Extérieur, Amadou Koïta s’apprête à effectuer un voyage de 10 jours dans le pays de l’Oncle Sam, selon le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM). Il s’interroge sur l’utilité de ce voyage et invite le ministre à se rendre dans ces trois pays précités afin de secourir les migrants en détention.

– Maliweb.net- « Ils sont 34 maliens à séjourner dans la prison en Mauritanie récemment, dont seulement 17 libérés », constate le président du CSDM Mohamed Chérif Haïdara, qui a annoncé, lors d’un point de presse, le dimanche 14 juillet, que nos compatriotes vivent en Mauritanie dans un climat de « chasse à l’homme ». Lequel indique que les autorités maliennes devraient entreprendre des démarches appropriées vis-à-vis de ce pays frère pour soulager davantage le calvaire permanent de détention journalière de ses compatriotes. « Nous avons le regret de constater que rien n’a été entrepris et pire encore, la situation s’est généralisée avec des conditions de détention de plus en plus dramatiques », a-t-il ajouté.

S’agissant de la Lybie, le conférencier soutient que la situation est beaucoup plus préoccupante voire insoutenable. D’après lui, les populations noires d’Afrique, dans leur globalité n’y ont aucun égard, car, dit-il, 120 d’entre elles ont été récemment arrêtées et égorgées comme des moutons sacrificiels, sans qu’intervienne aucune réaction publique à l’image de ce drame. Tragédie au cours de laquelle, a-t-il informé, le président du CSDM de Tripoli, Aliou N’Daou, a été assassiné.

Mohamed Chérif Haïdara a déploré le silence assourdissant des autorités publiques face à cette situation gravissime qui est en train de se produire en Lybie. « 107 subsahariens ont été exécutés en Lybie dont des Maliens. Nous ne pouvons pas comprendre qu’il y a des Maliens et des Maliens de seconde zone », a-t-il interrogé. Et de rappeler que ce pays s’est illustré, dans un passé récent, par un comportement abominable de « traite négrière » dans laquelle la vie d’un migrant malien ne dépassait 200 mille FCFA.

Quant à l’Algérie, il dira que ce pays frère s’est récidivé, le 13 juillet dernier, en procédant à l’arrestation de 60 maliens et conduits dans le quartier Del Ibrahim, un camp de gendarmerie en Alger. « Ces personnes arrêtées ont été transportées manu militari vers ce camp, légèrement habillé et sans aucun effet personnel, ni même leurs ressources financières durement acquises », rapporte le président du CSDM, qui ajoute que tout porte à croire que leur nombre pourrait évoluer à la hausse, en raison de l’arrivée de vagues successives dans le camp. Le renvoi d’une vingtaine des Maliens par la France vient de prolonger, selon lui, la liste du calvaire de la diaspora malienne.

Face à ce contexte difficile pour nos compatriotes de l’étranger, le CDSM a lancé un appel de détresse aux autorités maliennes pour qu’elles viennent au secours des vaillants soldats de l’économie atteint dans leur dignité. Ainsi, CSDM a exprimé son étonnement face à la volonté du Ministre chargé des Maliens de l’extérieurs de vouloir effectuer un séjours de 10 jours au Etats Unis (18 au 28 juillet prochain) au frais du contribuable malien, alors que ses compatriotes croupissent dans les prisons en Mauritanie, en Algérie et en Lybie. « Si ce voyage se maintient, nous sommes fondés à poser la question de l’utilité du département ministériel chargé des maliens établis à l’extérieur dont la vocation première et apparente est leur protection avec leurs biens », a déclaré Mohamed Chérif Haïdara, qui demande au ministre Koïta de s’occuper d’abord aux Maliens en détention dans ces trois pays.

Notons que ce CSDM bénéficie du soutien de l’honorable Oumar Mariko, qui n’a pas hésité de pointer la responsabilité du régime qu’il qualifie « d’être incapable de s’occuper de ses enfants ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

