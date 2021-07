Maliens établis à l’Extérieur : Vers l’adoption d’un décret portant détermination des statuts des maliens établis à l’extérieur et de migrants de retour

La migration internationale peut être définie comme un mouvement de personnes qui quittent leur pays d’origine ou des résidences habituelles pour s’établir de manière permanente ou temporaire dans un autre pays. Dans un Mali où se caractérisent les tendances migratoires variées, pratiques culturelles encourageant la migration comme rite de passage pour les jeunes hommes, migration circulaire et saisonnière…

De cette définition, nous pouvons déduire qu’un malien établi à l’extérieur est un citoyen malien qui s’est installé de façon définitive ou durable à l’extérieur du Mali, depuis aux moins 6 mois. L’intéressé doit avoir une adresse de résidence connue et bien déterminée en dehors du territoire malien et être enregistré comme résident auprès de la juridiction diplomatique ou consulaire du Mali dans son pays d’accueil.

Il y a lieu de souligner qu’on cesse d’être malien établi à l’extérieur à l’extérieur six mois après son retour définitif au Mali. Il est incompatible d’être établi à l’extérieur et à l’intérieur du Mali en même temps, il y a un choix à opérer. Cependant, force est de constater aujourd’hui que des citoyens maliens ayant longtemps résidé à l’étranger et étant rentrés définitivement au Mali, continuent à se prévaloir de la qualité de malien à l’extérieur. Pire, ils continuent à parler au nom des maliens établis à l’extérieur et à représenter ces derniers auprès des pouvoirs publics de notre pays. Il convient dès lors à l’État de clarifier cette situation afin que le Ministère chargé des maliens établis à l’extérieur ne s’occupe que des maliens véritablement établis à l’extérieur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le Ministère en charge des maliens établis à l’extérieur a pour vocation essentielle la protection et la sécurisation des maliens établis à l’étranger et la défense de leurs intérêts. Ainsi, il assiste régulièrement les maliens établis à l’extérieur et les migrants maliens en situation difficile dans les pays d’accueil ou de transit. Cette assistance peut se manifester sous la forme d’un rapatriement des candidats au retour volontaire…Ainsi, il y a lieu de s’accorder sur la définition du concept de migrant de retour et sur le délai pendant lequel le migrant, une fois de retour au bercail, prétendre à ce statut pour solliciter l’accompagnement de l’État et de ses partenaires en vue de sa réinsertion socio-économique.

C’est dans cette optique que le Gouvernement du Mali à travers le Ministère en charge des maliens établis à l’extérieur a vu la nécessité de définir à nouveau le statut des maliens établis à l’extérieur et celle de fédérer les associations de maliens établis à l’extérieur en Conseil des ministres du 28 octobre 2020. Suite à ces instructions du Conseil des Ministres, le Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine a organisé plusieurs rencontres afin de largement concerter les organisations représentatives des maliens établis à l’extérieur et des migrants tel que le HCME, le CSDM, l’AME.

Que dire le projet de décret portant détermination des statuts de maliens établi à l’extérieur et de migrant de retour

Le projet de décret comprend 8 articles répartis entre 4 chapitres : le chapitre I est relatif à la disposition générale ; chapitre II traite du statut de malien établi à l’extérieur ; chapitre III concerne le statut de migrant de retour et enfin le chapitre IV est consacré à la disposition finale.

Ce projet de décret portant détermination des statuts de malien établi à l’extérieur et de migrant de retour sera approuvé lors d’un Conseil des ministres en ce mois de juillet 2021 et signé par le Président de la Transition Colonel Assimi GOITA, le Premier ministre M Choguel Kokalla MAIGA et du Ministre des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine M Alhamdou AG ILYENE.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

