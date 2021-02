Les héritiers de feu Ali Farka Touré, mondialement connu pour ses belles mélodies musicales, veulent perpétuer ses œuvres artistiques à travers sa fondation. Celle-ci désormais gérée par son fils vieux Farka Touré va organiser un festival sous le thème ‘’ l’éducation à travers la culture’’ en mars prochain. Les sites du siège de la fondation sis à Lafiabougou et la place du cinquantenaire tous à Bamako et la ville natale de ce monument de la musique, Nianfumké, sont retenus pour abriter ce festival. Lequel se veut un tremplin pour véhiculer la vision, les bonnes mœurs, le comportement et les valeurs éducatives et culturelles que l’artiste incarnait.

Au menu des activités, la distribution des fournitures scolaires aux élèves de certaines écoles du nord, l’organisation des spectacles sur les sites, la projections vidéo sur le parcours de l’artistique du défunt Ali Farka Touré, des concours de danse sur la musique du terroir, un tournoi sportif et qui opposera les jeunes de Bamako à ceux de Nianfumké, les cours d’instruments musicaux traditionnels, des expositions artisanales etc.

« Les spectacles de Bamako seront retransmis en direct à Niafumké », a déclaré Vieux Farka Touré, qui rappelle que son père a posé plusieurs actions positives dans sa ville natale pour le grand bonheur des habitants. « Ali Farka Touré a soutenu la santé, l’éducation, la culture et l’agriculture. Nous voulons pérenniser des œuvres à travers ce festival », a-t-il ajouté en rappelant toujours que la dernière édition du festival date 2012.

La particularité de ce festival est qu’il sera greffé à la célébration de la 2ème édition de la soirée en concert live ‘’Bama’art’’ à la place du cinquantenaire, où de nombreux artistes de renommée internationale et nationalité malienne tels que Oumou Sangaré, le vieux Farka Touré, Master Soumi, Alpha Boccoum, Sékou Kouyaté… vont se produire. Outre ces activités, une conférence débat est également annoncée au cours des trois jours (5 au 7 mars) de fête culturelle sur la vision de feu Ali Farka Touré sur la paix et l’agriculture. La synthèse des interventions de ce débat fera l’objet d’un rapport qui sera remis aux autorités maliennes et les parties prenantes de la crise sécuritaire qui secoue le Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

