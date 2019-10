La première édition de la Nuit culturelle et artistique du Mandé s’est déroulée le samedi 26 octobre 2019 au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba. Cette édition, consacrée à la promotion des valeurs du mandé comme promotion de la paix et de l’entente, avait comme marraine, Mme Djéneba Keita, maire adjointe à la mairie de Montreuil et vice-présidente à Est-ensemble.

Pour jouer sa partition dans la promotion de la paix, l’unité et le vivre ensemble au Mali, l’Agence Mandé a organisé, le week-end dernier, la première édition de la Nuit culturelle et artistique du Mandé. Plusieurs artistes de renommée international ont participé à cette soirée riche en couleur. En plus des chants et des pas de danse mettant en valeur la culture du Mandé, il y a eu des sketchs sur la promotion de la paix.

Heureuse et fière de l’initiative d’accompagner cette initiative, la marraine de l’évènement, Mme Djénéba Keita, a indiqué que le rassemblement des Maliens autour de cette activité est important pour promouvoir la cohésion sociale. “Mettre en avant les valeurs du Mandé, rappelle que le Mali est un grand pays qui a beaucoup de ressorts pour s’en sortir”, affirme-t-elle. “Quand on regarde la charte du Mandé, on retrouve la paix et l’entente entre les peuples. Il y a surtout l’écoute qui montre que le dialogue inclusif est la bienvenue aujourd’hui pour réunir les Maliens autour du président IBK afin de sortir le pays de la crise”, précise Mme Keita.

Elle a surtout salué la forte implication des jeunes et de la diaspora dans l’organisation de cette soirée. “Des gens sont venus d’un peu partout de la France et des USA pour l’évènement. Cela est important pour dire que les jeunes sont bien là et qu’ils comptent bien jouer leur partition dans le développement du pays”.

L’évènement a enregistré la participation de plusieurs personnalités du pays. Il y avait surtout les cadres du ministère des Maliens de l’Extérieur, de celui Chargé des reformes et des représentants des partis politiques. Il y avait également l’épouse de l’honorable Karim Keita, président de la Commission Défense à l’Assemblée nationale du Mali.

Sory I. Konaté

Commentaires via Facebook :