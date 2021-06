Fête de la musique 2021: Une pléiade d’artistes célèbre la musique

Le 21 juin, le Mali a célébré la fête de la musique, à l’instar de beaucoup de grandes villes à travers le monde.

En prélude de la fête de la musique 2021, l’Institut français du Mali (IFM) en collaboration avec Donko ni Maaya a organisé le vendredi 18 juin une conférence de presse pour annoncer les couleurs.

La fête de la musique est revenue au Mali cette année, après une longue période d’interruption. Les organisateurs ont décidé de se mettre au travail pour que la fête soit belle. Et elle l’a été. « Nous avons décidé de célébrer cette année la fête de la musique, qui est pour nous un moyen de permettre aux artistes de gagner leur pain », ont déclaré les organisateurs.

Ne pouvant prendre en charge tous les artistes, un comité a été mis en place, composé de Nathanaël Dembélé, musicien et manager, Barou Diallo, de studio Yelem production et Barou Diassana, président de Carrefour des arts et promoteur de Ko Saba. Ledit comité a lancé un appel aux artistes et ce sont 36 groupes volontaires qui se sont manifestés sur lesquels 20 groupes ont été sélectionnés sur les principes du live. Ces artistes retenus, talentueux et pas encore révélés, ont reçu de Donko ni Maaya un cachet de 2 000 000 F CFA.

Le programme a retenu 3 sites pour l’édition 2021 : l’Institut français, Blonba et l’Institut national des arts.

La fête de la musique 2021 s’est clôturée avec des projections de films de Boncana Maïga.

Aminata Agaly Yattara

