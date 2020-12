En 2009, le joueur de djeli ngoni Abdoulaye Koné, alias Kandiafa, enregistrait ses premières compositions, à Bamako, avec le guitariste canadien Lewis Melville. Après une tournée outre-Atlantique et un disque mêlant banjo et culture mandingue (Mali Country, en 2019), Kandiafa a voulu revisiter ses anciennes partitions en mettant en valeur les sonorités à la fois électriques et naturelles apportées par Melville et son collectif The Woodchoppers. Résultat : son album Planting Trees, sorti fin novembre, est une rencontre mystico-écologique entre cultures africaines et nord-américaines.

« FOLIWILEN », DE NAHAWA DOUMBIA