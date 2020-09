Mali Musique : Mylmo : J’ai vu le coup d’état du 18 août 2020 louche et flou…

maliweb.net – Cinq jours après la démission du président IBK et la prise du pouvoir par la junte, dirigée par le colonel Hassimi Goïta, le rappeur et parolier Mylmo vient de produire un single. Un brûlot plutôt, car le single divise l’opinion, avec des commentaires majoritairement virulents contre l’artiste étiqueté comme un soutien du régime IBK.

Nous sommes allés à sa rencontre, dans son quartier populaire à Daoudabougou, pour qu’il nous parle de cette chanson, intitulée CPI (Coup de Point d’Interrogation).

Dans la chanson CPI, l’artiste Mahamadou Soumounou dit Mylmo met en doute le slogan de « militaires sauveurs », comme scandé depuis le coup de force du 18 Août. Il penche plutôt pour la thèse d’un complot contre le peuple malien, ourdi par les militaires et IBK. Pour étayer cela, Mylmo évoque la facilité « déconcertante » avec laquelle l’opération a été menée, la « gentillesse » avec laquelle IBK a été extrait de chez lui. Ce n’est pas tout. Il rappelle également l’absence de Karim Keïta et Aminata Maïga, fils et épouse d’IBK, sur le sol malien au moment du coup de force.

Bref, pour le rappeur, il s’agit d’une mise en scène savamment orchestrée et le musicien va jusqu’à affubler les principaux responsables de noms d’acteurs connus: IBK est Jack Bauer, l’iman Dicko est Michael Scofield et Boubou, le Professeur de Casa de Papel ; quant à l’armée, c’est bien sûr le grade de Colonel. Militaires, religieux, politiciens ou populations, chacun en prend pour son grade dans ce brûlot de l’artiste engagé.

Quant à sa motivation pour produire cette chanson, Mylmo explique qu’il a « vu le coup d’état du 18 août 2020 louche et flou. Comment depuis 5h du matin, on entend des coups de feu, et pourtant ni le président IBK, ni son Premier Ministre Boubou Cissé ne cherchent à fuir ? Paradoxe, le fils du président Karim Keita parvient à s’échapper. Je me suis donc poser la question de savoir ce qu’on complote après le départ du Président IBK. L’heure est à l’inquiétude… J’ai peur pour le devenir du Mali car, à chaque coup d’état, le Mali recule de 10 ans. Il est temps de se réveiller. Est-ce qu’un coup d’état était la solution pour mettre fin aux souffrances des populations ? Le Mali en a connu quatre, mais où il est le résultat ? Il y a beaucoup d’interrogations autour de ce coup d’état ; c’est un jeu politique pour berner le peuple malien, c’est un film d’action. J’ai peur de ces religieux dans un Etat laïc comme le Mali. Pourquoi l’iman Dicko a un parti politique et pourquoi ne veut-il pas avouer qu’il est un politicien? », s’interroge l’artiste musicien.

« Je suis l’actualité malienne depuis de 2013. Malheureusement pour les Maliens, à chaque fois je sors une chanson, ils pensent que j’ai été acheté pour faire cela. Mais ils prennent cinq ans pour comprendre le sens de mes chansons. A chaque fois qu’il y’a un événement, je fais un single pour clacher tout le monde (opposant, majorité,…). Que les maliens sachent que je ne fais pas de politique : je suis un artiste, libre de penser. Je pense que la population est très naïve et trop émotive face à ce coup d’état, car c’est comme si l’on jette un morceau de viande à son chien qui se jette là-dessus avec voracité. Ma chanson peut faire mal, mais je dis la vérité. Au lieu d’un coup d’état, c’est un “coup d’interrogation”, estime Mylmo.

L’artiste explique qu’il ne soutient pas le mouvement M5-RFP car, selon lui, c’est une lutte d’intérêts personnels qui cherchent à défendre leurs places…

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

