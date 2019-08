Le dialogue politique inclusif est annoncé pour les prochains jours. A cet effet, le pouvoir en placé a désigné trois personnalités, notamment Baba Akim Haïdara, Ousmane Issoufi Maïga et Aminata Dramane Traoré pour instaurer un véritable dialogue afin de permettre aux Maliens de trouver une solution définitive à la grave crise que traverse le pays. Dans le cadre de leurs séries de rencontre, le triumvirat a rencontré l’ancien président Amadou Toumani Touré, le vendredi dernier, à Dakar. Motif : solliciter l’avis et les conseils du soldat de la paix et ancien médiateur à travers le continent.

Le président ATT et les trois personnalités ont eu un long entretien de près de deux heures. Les échanges entre l’ancien président et ses hôtes ont porté sur les sujets d’intérêt national. Dans un langage franc et direct, le président Touré a prodigué beaucoup de sages conseils au triumvirat.

Soldat à la retraite, ancien médiateur à travers le continent, ancien chef d’Etat, ATT n’a pas manqué de partager son expérience avec ces personnalités chargés de conduire le dialogue politique. La rencontre de Dakar sera sans doute profitable au trio (Baba Akim, Issoufi et Aminata D Traoré) pour la réussite de leur mission.

