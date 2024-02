Après près de deux semaines d’absence à la primature, le chef du gouvernement de la transition du Mali a fait son retour au travail. Il a été contraint d’interrompre ses activités à la primature pour des raisons de santé. Plusieurs sources concordantes affirment que son médecin lui a recommandé quelques jours de repos.

Revenu hier visiblement requinqué, Dr Choguel Kokalla Maïga a rencontré tous ses collaborateurs dans la grande salle de conférence de la primature. Occasion indiquée pour le chef du gouvernement pour lancer des nouvelles piques à ses détracteurs.

Avant de prendre congé de son bureau, le chef du gouvernement était attendu sur plusieurs dossiers. Il devait justifier devant la classe politique, lors d’une rencontre reportée in extremis, la décision qui a motivée le retrait du Mali de la Communauté Economiques des Etats de l’Afrique de l’ouest et la décision unilatérale du colonel Assimi Goïta de mettre fin à l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. Cette entrevue entre le gouvernement et les forces vives du pays s’annonçait très houleuse à cause du malaise qui règne au sein de l’opinion malienne. Beaucoup de partis politiques ont signifié leur opposition au retrait du Mali de la CEDEAO en exhortant les autorités de la transition à « reconsidérer leur décision ». Pour preuve, les Bamakois sont restés indifférents au meeting organisé par le gouvernement suite à l’annonce du retrait du Mali à l’organisation ouest africaine. Pendant cette semaine, le premier ministre Choguel Kokalla Maïga va certainement rencontrer la classe politique et se prêter à l’enregistrement l’émission Mali Kura Taasira (le chemin du nouveau Mali), durant laquelle il va à nouveau défendre son bilan à la tête du gouvernement.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

