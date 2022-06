A l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, a rendu hommage aux hommes et femmes qui servent sous les couleurs des Nations Unies à travers le monde et particulièrement au Mali.

A l’entame, il a remercié l’Organisation des Nations unies de s’être portée au Mali pour pouvoir aider par rapport à la stabilisation de notre pays. Et d’ajouter que, de façon générale, le travail des Casques bleus, très difficile et souvent ingrat, se fait dans des conditions extrêmement difficiles, dans des zones d’opérations très complexes. Ainsi, il a saisi l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux milliers d’hommes et de femmes qui servent sous les couleurs des Nations Unies, qui se battent au quotidien pour pouvoir aider à stabiliser les pays dans lesquels ils sont déployés et aider les personnes à regagner leurs foyers et à mener une vie décente. “Je voudrais m’incliner aussi devant la mémoire des milliers de Casques bleus qui ont perdu la vie en voulant se porter au secours d’autres personnes. C’est une mission qui est très noble que nous tenons à saluer”, a-t-il déclaré.

Aussi, il a rappelé qu’avant de recevoir la Mission des Nations unies, le Mali était pourvoyeur de troupes dans le cadre des opérations de maintien de la paix. “Pour pouvoir contribuer à cela, aujourd’hui, nous avons des Casques bleus qui sont présents chez nous. Nous voulons vraiment saluer la bravoure des hommes et des femmes qui sont, en fait, des personnes qui sont originaires de chacun de nos pays et qui, souvent, loin de leur confort, de leur famille, de leur pays, s’aventurent dans d’autres environnements souvent hostiles pour pouvoir aider à promouvoir les valeurs qui sont portées par la Charte des Nations unies, qui concernent la promotion des droits de l’homme, la paix et la sécurité”, a ajouté le chef de la diplomatie malienne.

A le croire, l’appréciation du travail des Casques bleus peut paraitre ingrate parce que souvent ils sont projetés dans des situations où ils n’ont pas ce qu’il faut pour faire le travail ou les mandats qui leur sont confiés et ne sont pas toujours en phase avec les situations dans lesquelles ils sont projetés en tant que Casques bleus.

Souvent, dit-il, ils ont des missions sécuritaires alors que le problème est politique. Et d’inviter à plutôt retenir le sacrifice et l’engagement des Casques bleus lors cette journée de réflexion sur l’ensemble des questions car les Etats-membres des Nations Unies ont la responsabilité de créer toutes les conditions pour que ces les Casques bleus puissent exécuter leurs missions dans les meilleures conditions ; disposer de l’ensemble des outils politiques et matériels pour pouvoir remplir adéquatement leurs missions et pendant le temps qu’ils sont dans le pays, aussi, que les pays puissent créer les conditions de fraternité et d’accueil pour ces personnes. “C’est le message que je retiens, c’est une mission qui est noble. C’est une mission qui est souvent ingrate, mais c’est certainement une mission qui est indispensable dans beaucoup de nos pays pour nous permettre de consolider la paix, de retrouver la paix et de pouvoir envisager une vie normale”, a-t-il conclu.

Boubacar PAÏTAO

Commentaires via Facebook :