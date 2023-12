Mali : Fin de mission pour la MINUSMA, une phase de liquidation de 18 mois enclenchée

La Mission Multidimensionnelle Intégrée pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), s’est officiellement close avant hier lundi par la fermeture de la base de Bamako. C’est la fin d’une histoire au Mali après dix ans de présence controversée sur un territoire où les groupes armés terroristes ont pignon sur rue malgré les gros moyens de cette mission des Nations unies. Faute de pouvoir mettre un terme au terrorisme, le phénomène s’est répandu dans tout le pays en se métastasant. La MINUSMA, grande pourvoyeuse d’emplois pour les étrangers et les Maliens part enfin à contre cœur. Poussée à la porte par les autorités de la transition, la mission des Nations unies n’a pas laissée une bonne image au Mali malgré le fait qu’elle s’est surtout occupée des actions de développement, de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans nombre de domaines. Après la fin de la mission, place à la phase de liquidation de 18 mois avec quelques fonctionnaires des Nations unies et le super camp de Gao de la Minusma toujours ouvert. Considérée comme la Mission de l’ONU la plus meurtrière, 180 victimes sont déplorées dans ses rangs en dix ans de présence au Mali.

Commentaires via Facebook :