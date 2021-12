Les Directions régionales du Budget de Kita, Nara, San, Bandiagara, Douentza ont désormais de nouveaux patrons, tout comme la Sous-Direction des Affaires générales, la Sous-Direction des aides extérieures, la Sous-Direction du cadrage budgétaire à la Direction Générale du Budget.

La Direction générale du budget vient de connaitre un grand mouvement notamment au niveau de certains services dans certaines capitales régionales. C’est par Arrêté N°5220 du 9 décembre 2021 que le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, a procédé à la nomination de directeurs régionaux du Budget. Ainsi, Mme Aminata Bah, Inspecteur des Finances, est nommée directrice régionale du Budget de Kita tandis que l’Inspecteur des Services économiques, Abdoulaye Cissé, prend la tête de la Direction régionale du Budget de Nara. Le poste de sous-directeur des Affaires générales à la Direction générale du Budget est désormais géré par l’Inspecteur des Finances Mahamadou Sidibé et l’Inspecteur des Finances Madany Bah aura la lourde responsabilité de diriger la Sous-Direction des Aides extérieures.

Selon l’article 2 de l’Arrêté de nomination, les intéressés bénéficient, à ce titre, des avantages prévus par la réglementation en vigueur.

L’Article 3 de préciser que le présent Arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il s’agit de l’Arrêté N°2019-2867/MEF-SG du 9 septembre 2019 portant nomination de sous-directeurs à la Direction générale du Budget, en ce qui concerne Béïdy Samaké et Alassane Samaké, sous-directeurs respectivement du Cadrage budgétaire et des Aides extérieures. Et l’Arrêté N°2019-3985/MEF-SG du 6 novembre 2019 portant nomination de Abdoulaye Cissé en qualité de sous-directeur des Affaires générales à la Direction générale du budget.

C’est par Arrêté N°5221 du 9 décembre 2021 du ministre de l’Economie et des Finances que l’Inspecteur des Finances Alassane Samaké est nommé sous-directeur du Cadrage budgétaire. L’Inspecteur des Finances, Moussa, est le nouveau directeur régional du Budget de San. Moussa Samaké et Ibréhima Kontao, tous les deux Inspecteurs des Finances, sont respectivement nommés à Bandiagara et Douentza, aux postes de directeurs régionaux.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :