Les membres de la jeunesse des communautés du centre du Mali étaient face à la presse, le samedi 9 janvier 2021, à l’Espace Garbal de Faladiè (Bamako) pour saluer et apporter leur soutien à la nomination de Marcelin GUENGUERE de la communauté Dogon et de Sékou BOLLY de la communauté Peule au cabinet du Ministère de la réconciliation nationale. Au cours de ce point de presse à la dimension d’un meeting politique, la jeunesse des communautés du centre du Mali, à travers Sidi Békaye Cissé, a condamné avec la dernière énergie la déclaration faite par un groupe de chasseurs invitant le ministre WAGUE à se débarrasser de Marcelin GUENGUERE et de Sékou BOLLY.

La déclaration de la jeunesse des communautés du centre du Mali a été lue par Sidi Békaye Cissé, président de la commission d’organisation de l’événement, membre de la jeunesse de l’Association Tapital Pulaku, en présence d’une foule nombreuse. Dans cette déclaration, Sidi Békaye Cissé a mis l’accent sur la situation sociosécuritaire dégradée au centre du Mali. Cependant, il reconnaît les nombreux efforts consentis par les plus hautes autorités pour la recherche de la paix dans le centre du Mali. Selon lui, Marcelin GUENGUERE et Sékou BOLLY sont des personnalités incontournables dans le processus de paix et de réconciliation dans le centre du Mali. « Vu les grands efforts consentis par Marcelin GUENGUERE et Sékou BOLLY pour la stabilité et la réconciliation entre les communautés Dogons et Peulhs, Vu les grands défis à relever pour le retour de la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale, nous, jeunesse de toutes les communautés du centre ; félicitons le gouvernement du Mali à travers le Ministre de la Réconciliation Nationale, le Colonel Major Ismaël WAGUE pour le choix porté sur Marcelin GUENGUERE et Sékou BOLLY dans son cabinet ; condamnons avec la dernière énergie la déclaration unilatérale et incendiaire faite par un groupe de chasseurs invitant le ministre WAGUE à se débarrasser de ses redoutables artisans de paix ; informons que cette fameuse déclaration n’engage que ses auteurs et ne bénéficie d’aucun crédit de la part des populations du centre », a déclaré Sidi Békaye Cissé. Selon lui, la jeunesse des communautés du centre du Mali apporte son soutien ferme, indéfectible et inconditionnel à Marcelin GUENGUERE et Sékou BOLLY qui, pour elle, incarnent le symbole incontestable et véritable pour la paix, de réconciliation et de cohésion sociale. A cet effet, la jeunesse des communautés du centre du Mali, par la voix de Sidi Békaye Cissé, encourage le gouvernement du Mali et le Ministre WAGUE à consolider et protéger la magnifique et efficace équipe de Marcelin GUENGUERE et Sékou BOLLY pour la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Enfin, il a souhaité la paix et la réconciliation nationale au Mali.

Aguibou Sogodogo

