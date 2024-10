Après l’élévation du président Assimi Goïta au grade de Général d’armée et ses compagnons du 18 août 2020, Malick Diaw, Sadio Camara, Ismaël Wagué et Modibo Koné, au grade de Général de corps d’armée à tire exceptionnel en Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2024, des dirigeants d’associations et de mouvements politiques que nous avons approchés, ont bien apprécié cette promotion au sein des Forces armées maliennes (FAMa)

Dr Fousseynou Ouattara, président du Collectif pour la refondation du Mali (Corema) : «Ces braves officiers ont refondé l’Armée et reconquis la totalité du territoire» C’était l’une des revendications du Corema depuis longtemps. En ce sens, cela va apporter une certaine harmonie au sein des Forces de défense et de sécurité. Il faut reconnaître que le président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta est le chef suprême des Armées. À ce niveau, il n’y a pas d’équivoque. Le grade que le chef d’État et ses frères d’armes ont obtenu est bien mérité. Ce sont ces braves officiers qui ont refondé l’Armée complètement et reconquis la totalité du territoire. L’Armée a le contrôle sur toute l’étendue du territoire malien.

Aujourd’hui, notre capacité de frappe concerne chaque centimètre carré du Mali. Certes, il y a des difficultés, mais nous allons les surmonter. En 1940, De Gaule était colonel jusqu’au mois de mai. Après son appel du 18 juin et sa bravoure dans le combat, il lui a été attribué le grade de général de façon temporaire. À la libération de la France, tout le monde l’appelait général. À l’époque, personne ne l’a contesté. Et pour cause, il a libéré la France. Nous avons aussi des braves officiers qui ont libéré le Mali, c’est normal qu’ils soient promus au grade supérieur. Il a fallu que le Dialogue inter-Maliens pour la réconciliation et la paix exige cette nomination des colonels. C’est l’une des meilleures décisions du Conseil des ministres. Ce dialogue fait écho à la sollicitation populaire.

Younouss Soumaré, secrétaire général du Collectif pour la défense des militaires (CDM) : « Les patrouilles que l’Armée mène aux quatre coins du pays prouvent que les ex-colonels méritent leur nomination » Notre position est claire. Premièrement, la promotion au grade supérieur à titre exceptionnel existe dans l’Armée. Deuxièmement, les nouveaux promus ont fait un exploit exceptionnel en pertinent le niveau de l’Armée pendant 4 ans. Ils ont abattu un travail exceptionnel pour les Forces armées maliennes (FAMa). Lors du Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation, les efforts de nos officiers supérieurs ont été reconnus par des délégués. C’est pourquoi, le peuple s’est exprimé dans le sens du service rendu à la Nation. Cette reconnaissance va au-delà du grade. Pour preuve, rien que les patrouilles qui mènent l’Armée aux quatre coins du pays prouvent que les ex-colonels méritent leur nomination.

Aïché Baba Keïta, présidente de la Forsat civile : «L’initiative de cette promotion au grade de généraux est lieu du peuple malien»

La promotion à titre exceptionnel qui vient de recevoir nos désormais ex-colonels couronne un parcours accompli à la fois au service des armes et du pays à la tête des institutions. Il est indéniable, comme chacun le sait, que ces cinq officiers patriotes sont des militaires de valeur. Ils ont tous prouvé leurs capacités et leur héroïsme sur le terrain dans le Nord et au Centre de notre pays.

Ce sont autant de motifs auxquels il faut ajouter leur intervention du 18 août 2020. Cela a permis d’éviter un bain de sang à notre pays et, en plus, de restaurer notre souveraineté en permettant au peuple malien de se réconcilier et de retrouver sa dignité. L’on peut donc dire que cette élévation au grade de généraux pour des hommes d’exception est une suite logique d’une carrière et d’un parcours professionnel au service du pays et de la Nation. C’est une initiative du Dialogue inter-Maliens. Partout, des phases communales à celle nationale, en passant par les sessions régionales, les représentants des différentes couches socio-professionnelles et des sensibilités des Maliens ont unanimement appelé à élever au grade de généraux les cinq colonels ainsi que le ministre d’État Abdoulaye Maïga .

Donc, l’initiative de cette promotion n’est pas venue des récipiendaires eux-mêmes. C’est plutôt le témoignage d’une reconnaissance nationale à travers le Dialogue inter-Maliens. C’est grâce à eux que le pays connaît aujourd’hui une relative sécurité. Les qualités militaires réelles de ces officiers ont de surcroît permis la réunification du Mali, à travers la reconquête des pans du territoire national, tombées depuis plus d’une décennie sous la coupe des terroristes et sécessionnistes. Cela suffit amplement à justifier cette promotion.

Hamadoun Daou, vice-président du Front uni pour la sauvegarde de l’intégrité (Fusi-Mali) : «Ils ont réussi là où plusieurs dirigeants ont échoué»

Je crois que le président Assimi Goïta et ses frères d’armes ont réussi là où plusieurs dirigeants ont échoué. La restauration du respect et de la dignité du peuple malien vis-à-vis du monde en est une bonne source de motivation pour les élever au grade supérieur. Il y a aussi l’adoption de la loi électorale, la mise en place de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), l’adoption et la promulgation de la nouvelle Constitution. L’on retient également la validation de la nouvelle carte géographique du Mali. Je trouve qu’ils méritent d’être gradés, car ce sont des brillants militaires connus sur le front. Ils ont une bonne expérience du terrain et sont très engagés pour l’intégrité du territoire national.

Propos recueillis par

Namory KOUYATE

Commentaires via Facebook :