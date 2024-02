La native de Gao précisément d’Ansongo s’occupe depuis le 01 janvier 2024 le poste de Directrice Générale Adjointe (DGA) du réseau Nyèsigiso. Mme Amourata Mahamadou Maïga est dans la cinquantaine. Elle est mariée et mère de deux (2) enfants.

Diplômée en Gestion de l’Economie à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) promotion 1994-1998 et détentrice d’un diplôme Master2 en Audit et Contrôle de gestion, Mme Amourata Mahamadou Maïga a plusieurs compétences à savoir : Maîtrise de la gestion et de la supervision des structures financières ; Spécialiste de l’audit et de l’inspection des structures financières SFD et autres ; appui, conseil et formations des inspecteurs et des auditeurs en matière d’audit et d’investigation pour malversations et fraudes ; capacité dans la planification, la coordination et l’exécution des missions d’audit et d’investigation ; maîtrise des normes et pratiques d’audit et du contrôle des structures financières et autres organisations ; la conception, l’élaboration et le suivi-évaluation des programmes et projets de développement ; l’analyse financière et l’interprétation des ratios, indicateurs et règles prudentiels applicables aux structures financières en général et aux systèmes financiers décentralisés de l’UMOA en particulier.

Vu toutes ces compétences, Mme Amourata Mahamadou Maïga fera cette tâche de la DGA sans difficultés. C’est un produit pur du réseau Nyèsigiso. Elle maitrise déjà la boite et ses compétences permettront d’accomplir facilement ce poste de Directrice Générale Adjointe. Avant ce poste, elle était aux rênes de l’Inspection et de l’Audit du réseau Nyèsigiso du Mali du 01 juin 2010 jusqu’au 31 décembre 2023. En lien fonctionnel avec le conseil de surveillance de l’union Nyèsigiso et sous la responsabilité directe du Directeur Général de Nyèsigiso, elle était également liée par convention à l’inspecteur général de la Confédération des Institutions Financières de la sous-région Ouest Africaine (CIF), basée au Burkina Faso. La mère de deux (2) enfants était responsable de 18 employés dans son département et avait plusieurs fonctions comme la programmation, la planification, la coordination, la supervision et la définition des stratégies de gestion et de contrôle des risques au sein des différentes entités du réseau Nyèsigiso.

Mme Amourata Mahamadou Maïga fut directrice de Caisse à Bamako ; gestionnaire de l’entité « Comptoir Hypothécaire » chargée de la gestion des crédits hypothécaires et à l’habit du réseau Nyèsigiso ; gestionnaire administrative du Centre de Financement des Entreprises (CFE) du réseau Nyèsigiso ; Conseillère technique auprès des certaines caisses du réseau Nyèsigiso ; gérante de caisse Nyèsigiso de Magnambougou (commune VI du district de Bamako) et de Banconi (commune I du district de Bamako).

Mme Amourata Mahamadou Maïga occupera ce poste pour briller le réseau Nyèsigiso parmi les caisses d’épargne.

Diakaridia Sanogo

