Dans le but de rendre les routes de Kabala-EST (commune de Kalaban-Coro) beaucoup plus praticables, le président du parti Union et candidat à la dernière élection présidentielle en 2018, Mamadou Traoré, a décidé de procéder à leurs réaménagements. Le coup d’envoi des travaux a été donné par lui-même le jeudi 17 décembre.

Le développement local est une affaire de tous. Ce que l’aura compris le président du parti Union et candidat à la dernière élection présidentielle en 2018, Mamadou Traoré. Ainsi en procédant à l’aménagement des différents axes routiers de Kabala-EST (commune de Kalaban-Coro), le plus jeune candidat de la dernière élection présidentielle entend apporter sa contribution au développement de sa commune en général et de se son quartier en particulier.

Longues de plus d’une dizaine de Kilomètre, le coût total du bitumage des différentes routes s’élèvent à plus d’une dizaine de millions de FCFA. C’est ce qu’a déclaré Mamadou Traoré, qui a affirmé n’avoir pas reçu aucun appui venant de la Municipalité. « La Mairie a été informé mais elle n’a jusqu’ici pas encore réagi », a-t-il précisé. Ce qui ne le décourage point puisqu’il a indiqué que chacun en ce qui le concerne doit travailler pour le rayonnement de sa localité. Le président du parti Union ne compte pas se limiter à Kabala-EST, il entend procéder à l’aménagement des routes de Niamakoro-Courani, un quartier mitoyen.

Les bénéficiaires que sont les habitants du quartier se sont réjouis de l’entretien de leur route. Ils étaient d’ailleurs très nombreux abords des routes pour assister au lancement des travaux. « Avec le bitumage de la route, nous pouvons maintenant vaquer nos occupations sans aucun problème », a dit un habitant, qui avait du mal à cacher sa joie. « Nous ne pouvons que formuler des bénédictions pour le jeune Mamadou Traoré », témoigne-t-il.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

