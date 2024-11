Le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Boubacar Diané, est sans doute le plus attendu parmi les nouveaux entrant dans le gouvernement. Réputé très discret et travailleur, celui qui représente une grosse lueur d’espoir pour le peuple malien qui fait face avec courage et résilience à une crise énergétique sans précèdent, a un parcours rassurant pour la tâche prévue. De 2016 à sa nomination au gouvernement, il a servi comme chargé de mission à la Présidence de la République.

Il est titulaire d’une Maîtrise en économie et en sciences politiques obtenue à l’université de New York aux États-Unis en 2006. Auparavant, il avait décroché un Deug en Banque et Finances dans la même ville américaine où il avait posé ses valises quelques années plus tôt. Avant de s’envoler pour les États-Unis en 1991, il a effectué ses études primaires entre Dioilla et Bamako, en abandonnant le lycée Sankoré pour faire des études de comptabilité au Centre de formation technique de quinzambougou en 1984.

Revenu au Mali en 2009, il sera administrateur général du cabinet de consultation Consultaf d’abord avant d’embrasser une carrière d’universitaire. Directeur des études à ISC business school, Boubacar Diané a donné des cours d’économie dans plusieurs universités privées de Bamako.

Chevalier de l’Ordre national depuis 2023, le ministre Diané est marié et père de deux enfants. Il parle couramment bambara, français et anglais.

