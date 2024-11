Prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, les 24 équipes devant prendre part à la Coupe d’Afrique des nations de football, Maroc 2025, sont connues. Les derniers tickets qualificatifs ont été compostés le mardi 19 novembre à l’issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Comme depuis 2008, le Mali participera à la prochaine édition de la compétition.

L’identité des 24 équipes participantes à la Can Maroc 2025 est connue depuis le mardi passé. Parmi les qualifiés figurent plusieurs anciens vainqueurs de la compétition, à l’instar du Sénégal, de l’Algérie, de l’Égypte et de la Côte d’Ivoire, tenante du titre, note la Confédération africaine de football (Caf). En plus de ces champions, plusieurs autres pays ont brillé par leur régularité à l’image du Mali qui n’a pas manqué d’édition depuis celle de 2008 disputée au Ghana. Pour magnifier leur 10e participation de rang, après avoir décroché le ticket qualificatif depuis la 5e journée éliminatoire, les Aigles du Mali ont offert un festival au public sportif en s’imposant largement à domicile devant l’Eswatini pour le compte de la 6e journée. Une fin de phase éliminatoire en apothéose s’est exclamée la Fédération malienne de football qui se montre optimiste pour la prochaine Can : « Déjà qualifiés pour la prochaine Can depuis la précédente journée, les Aigles ont tenu, malgré tout, à terminer la phase éliminatoire en apothéose. En recevant l’Eswatini pour le compte de la 6e et dernière journée, les hommes du sélectionneur Tom Saintfiet se sont offerts un festival offensif en s’imposant par le large score de 6 buts à 0. Cette belle opération des Aigles a été rendue possible grâce aux réalisations de : El Bilal Touré (7’), Nènè Dorgeles (17’, 23’, 77’), Kamory Doumbia (43’) et Mamadou Doumbia (89’). Leader incontesté du groupe (I) avec 14 points en 6 matchs pour 4 victoires et 2 nuls, le Mali est ainsi qualifié pour la 35e édition de la Can La prochaine édition consacrera la 14e de l’histoire du football malien dont la 10e participation d’affiliée depuis 2008. C’est donc une régularité que le capitaine Yves Bissouma et ses partenaires viennent de perpétuer dans l’optique de mieux faire que lors des 13 précédentes participations », a fait savoir la Fémafoot.

Par ailleurs, des pays tels que le Ghana, la Guinée, la Gambie et la Mauritanie ne seront pas du voyage du Maroc alors qu’ils étaient présents à la précédente édition de la Can organisée en Côte d’Ivoire. En revanche, le Botswana, par sa qualification, met fin à une longue période d’absence, souligne la Caf, tout comme le Bénin qui revient après 6 ans de traversée du désert.

La Can 2025 sera la 35e édition de la compétition, mais la 2e fois qu’elle se déroule dans le royaume chérifien comme l’a rappelé la Caf : « La dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations qui s’est tenue au Maroc remonte à 1988, avec seulement huit équipes engagées, le Cameroun s’étant imposé contre le Nigeria en finale. Pour l’édition de 2025, le tournoi a connu une expansion significative avec 24 équipes participantes, illustrant le progrès du football africain après trois décennies de développement. Le Maroc a été désigné comme pays hôte le 27 septembre 2023, une annonce saluée avec gaité. Les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés en tant qu’organisateurs, sont déterminés à démontrer les capacités d’accueil de leur pays pour un événement de ce calibre, renforcées par leur parcours historique lors de la Coupe du Monde Fifa 2022, où ils ont réussi à devenir la première nation du continent à atteindre les demi-finales. »

Alassane Cissouma

Liste des 24 pays qualifiés à la Can 2025 :

Maroc (hôte), Burkina Faso, Cameroun, Algérie, RD Congo, Sénégal, Égypte, Angola, Guinée équatoriale, Côte d’Ivoire, Ouganda, Afrique du Sud, Gabon, Tunisie, Nigeria, Zambie, Mali, Zimbabwe, Comores, Soudan, Bénin, Tanzanie, Botswana, Mozambique.

Commentaires via Facebook :