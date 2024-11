Commémoration de la libération de Kidal : La démission de Choguel Kokalla Maïga exigée

Dans une ambiance fervente et surchauffée digne d’un grand rassemblement politique, s’est déroulée ce mardi 19 novembre 2024 au CICB, la commémoration de l’an 1 de la libération de Kidal. Organisée par des partis politiques, et la société civile dont l’Alliance pour la Refondation du Mali (AREMA), cette célébration a tourné à un meeting politique exigeant que ‘le premier ministre, Choguel Kokalla Maïga soit incessamment démis de ses fonctions après avoir tenus des propos jugés préjudiciables à la bonne marche de la Transition le 16 novembre dernier au Palais des Sports.

Ils avaient pris d’assaut la salle des 1000 places qui n’a pu les contenir et occupé une grande partie de la cour du CICB ces militants des partis politiques et de la société civile organisateurs de cette rencontre.

Sur les banderoles et autres écriteaux, on pouvait lire « Choguel le peuple vous demande de démissionner » ; « Carton rouge à Choguel ! » ; « Assimi Doko kou kana Choguel Soroyé (Assimi, que Choguel n’excède pas la semaine) » ; « Les six généraux an ta bla Mokoyé « Les 6 généraux, on ne laisse pour personne » etc.

Le 14 novembre 2023, les Forces armées maliennes (FAMA) ont repris des mains des groupes armés la région de Kidal. Cette victoire a permis le retour de l’Etat dans la région. La célébration de la libération de Kidal est un événement historique pour le Mali, le premier ministre, Choguel Kokalla Maïga a donné le ton le samedi 16 novembre dernier en organisant un meeting à l’occasion.

Pour le président de l’AREMA, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune, la commémoration de la libération de Kidal, a été transformée en campagne électorale par le premier ministre Maïga. Il a estimé nécessaire de se prononcer sur le discours du 16 novembre dernier pour répondre aux allégations du premier ministre’, selon ses dires. A cet effet, il accuse ce dernier d’incohérent en critiquant publiquement une gouvernance qu’il avait longtemps défendu. Selon M Mohamedoune, accuse en plus le premier ministre d’être uniquement animé d’ambitions personnelles au détriment de l’intérêt national. Le président de l’AREMA, a fini par conclure en demandant la démission du premier ministre Choguel Kokalla Maïga de sa fonction.

Cette cérémonie a également été marquée par la projection d’un film sur les réalisations du gouvernement de Transition. Les organisateurs ont réaffirmé leur soutien aux Fama et au président de la Transition.

