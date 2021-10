Mali : 835 200 doses de vaccin SINOVAC réceptionnées

A l’aéroport international Président Modibo KEITA Sénou, hier lundi, le ministre de la Santé de la transition, les représentant de l’OMS, de l’Ambassade de la Chine et de l’UNICEF ont réceptionnés 823 200 doses de vaccin anti-COVID-19 fabriquées par le groupe pharmaceutique SINOVAC.

C’est vers 15 heures GMT que les autorités maliennes et les partenaires des Nations Unies et l’ambassade de la Chine ont réceptionné ces doses de vaccin. C’est la quatrième fois que le Mali reçoit des vaccins dans le cadre de l’initiative COVAX. Celles également reçues lundi dernier est le fruit d’une franche collaboration entre la Chine et l’initiative COVAX. Selon une note technique du ministère de la Santé, les 835 200 doses seront réparties sur toute l’étendue du territoire pour être administrées aux personnes de 18 ans et plus qui évidemment n’ont jamais été vaccinées. Le département de la Santé annonce à cet effet que les personnes ayant déjà reçues le vaccin Astrazeneca ou le vaccin Johnson and Johnson ne seront pas concernées par les doses de vaccin que SINOVAC vienne de livrer. Il faut noter que les vaccins réceptionnés ont une durée de validité d’un an. Ils s’administrent, d’après le ministère de la Santé, à deux doses de 0,5 ml administrées par voie intramusculaire et l’intervalle entre les deux doses est de 2 à 4 semaines.

Lors de la réception des produits, le chargé d’affaires de l’Ambassade de la Chine, WAN Lei, a rappelé les propos du Président chinois XI Jinping qui a laissé entendre que le vaccin doit être un bien public mondial afin de garantir son accessibilité à tous et sa distribution juste et équitable pour les pays en développement. Selon le chargé d’affaires, c’est dans ce cadre que la Chine a fait des dons de vaccins en faveur de 110 pays et organisations internationales y compris le Mali avec le montant total de plus de 1,2 milliard de doses. Cette dynamique, selon Wan Lei, doit se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, afin de fournir 2 milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 au monde et 100 millions de doses en faveur des pays défavorisés.« Elle offrira également 100 millions de dollars américains à l’initiative COVAX dans la lutte contre la pandémie », a indiqué le chargé d’affaires de l’ambassade.

Madame la Ministre de la Santé et du Développement Social, Diéminatou Sangaré, a saisi cette occasion pour saluer la coopération sino-malienne que a permis de faciliter la fourniture de ces doses de vaccin dans cadre de l’initiative COVAX. Elle a aussi rassuré que son département ne ménagera aucun effort pour rendre disponibles les vaccins contre le coronavirus aux Maliens. « J’invite les maliens à se faire vacciner. Les vaccins sont disponibles et demeurent le moyen le plus sûre contre la COVID-19 », a –t-elle invité.

Pour sa part, le représentant de l’OMS a soutenu que les 835 000 doses est une partie des 3 millions de doses que l’organisation de santé onusienne a offert gracieusement dans le cadre de la facilité de l’initiative COVAX. A ses dires, il y a encore près de deux millions de doses qui seront livrées au Mali dans le même cadre. Il a loué la qualité du vaccin SINOVAC en indiquant qu’il a été homologué par l’OMS et utilisé dans beaucoup pays africains. Le représentant de l’OMS a exhorté les autorités à accélérer la campagne de vaccination.

Au Mali, la deuxième phase de cette vaccination contre la Covid-19 sera marquée par l’acquisition de plusieurs doses de vaccins anti-Covid-19. Et pour ce faire, le Ministère de la Santé a informé que dans les prochains les jours, un important lot de doses de vaccins Johnson and Johnson, d’Astrazeneca,de SINOVAC et du SINOPHARM sont attendus.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

