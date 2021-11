En tête de l’Institut National de Prévoyance Sociale depuis Août 2019, Mme Sidibé Zamilatou Cissé a été remplacée, le 20 Octobre 2021, par Ousmane Karim Coulibaly. Ainsi, la cérémonie de passation de service entre l’ancienne directrice et le nouveau DG s’est tenue le jeudi 25 novembre dans l’enceinte de la Direction Générale de ladite structure. A cette occasion, la directrice sortante dans son intervention affirme avoir accompli sa part de mission, même si beaucoup reste à faire.

Cette cérémonie a été marquée par des remerciements de la part de l’ex directrice de l’INPS, Sidibé Zamilatou Cissé, à l’égard de ses anciens collègues, au tout nouveau directeur général de l’Institut, Ousmane Karim Coulibaly et aux plus hautes autorités de l’avoir fait confiance pour diriger un si grand Institut comme INPS. Dans la même veine, elle n’a pas manqué de toucher du doigt l’exploit fait par la structure sous son magistère.

Parlant de ces actions salutaires, elle a entre autres évoqué, le remboursement par anticipation de tous les emprunts bancaires et le paiement à terme échu des dettes d’exploitation. Pour rappel, le niveau d’endettement avait atteint un seuil critique en 2019 avec un impact très négatif sur la trésorerie courante (intérêts débiteurs supérieurs aux intérêts créditeurs). Ainsi, l’intégralité des emprunts bancaires a été remboursée avant la fin de l’exercice 2019, les reversements de la taxe ANPE et des cotisations AMO aussi, sont à terme échu conformément aux dispositions des textes qui régissent la délégation de gestion. S’y ajoute, l’augmentation des placements dans les banques (Dépôts à terme) à des taux plus rémunérateurs : les dépôts à terme ont vu leur taux de rémunération renégocié et les capitaux placés sont passés de 23 milliards 800 millions de FCFA en 2019 à 42 milliards de FCFA en 2020 et 52 milliards à la date d’aujourd’hui. Il est attendu à la fin de l’exercice 2021 plus de 4 milliards de FCFA de revenu sur les placements. De même que l’augmentation du résultat de l’exercice comptable qui est passé de 773 696 125 FCFA en 2018 à 9 292 762 008 FCFA en 2019. Il est attendu un résultat exceptionnel de plus de 18 milliards en 2020, un record dans la vie de l’INPS….

A ses dires, elle laisse la structure en très bonne santé financière étant donné que l’INPS avait un problème de trésorerie. « Aujourd’hui, on peut dire que l’INPS a environ plus de 67 milliards de trésorerie disponible, il est donc aujourd’hui, un Institut en très bonne santé sur le plan financier » a-t-elle indiqué.

Concernant le rapport de BVG, Mme Sidibé a tenu à donner la clarification sur le fait qu’elle n’est ni de près ni de loin mêlée à ces affaires dont on parle et que le rapport porte sur la période dont elle n’était pas encore la DG de l’INPS, à savoir de l’exercice de l’année 2018. Pour celui de l’OCLEI, elle a dit ceci : « l’OCLEI n’a fait aucune investigation, il n’a fait que prendre des éléments du rapport de l’INPS qu’on a fait avec notre organisme de régulation au niveau de la sous-région. C’est dans notre rapport qu’il a pris ses éléments, il n’a fait aucune investigation, donc ce sont nos investigations, notre audit qui a permis de révéler les chiffres dont il parle ». C’est donc avec la tête haute que Mme Sidibé Zamilatou Cissé, tourne le dos à l’INPS. Selon elle-même : « sans la prétention d’avoir tout réussi, juste avoir accompli sa part de mission….. »

Par Mariam Sissoko

