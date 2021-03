Projet d’appui au cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali : L’Ambassadeur Diarra salue les résultats appréciables

La 2ème réunion du Comité de coordination technique relative au Projet «PNUD-MINUSMA» d’appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali s’est tenue, le 12 mars 2021, dans les locaux du Secrétariat permanent du Cadre Politique de Gestion de la crise du Centre.

Les travaux étaient présidés par l’Ambassadeur Boubacar Gaoussou Diarra, Secrétaire permanent du Cadre Politique de Gestion de la crise du centre, en présence du Représentant-résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), Alfredo Teixeira, du Gouverneur de la région de Ségou, Contrôleur général de police Alassane Traoré et du Président du Conseil régional de Ségou, Siaka Dembélé.

Epicentre de la crise du centre

Selon le Président du Conseil régional de Ségou, il n’est secret pour personne que la question de sécurité prend de plus en plus de l’ampleur au centre, zone économique par excellence. C’est d’abord une question de sécurité économique et alimentaire, a fait savoir Siaka Dembélé. Le Contrôleur général de police Alassane Traoré dira que Ségou est l’épicentre de la crise du centre. «Nous saluons l’Ambassadeur Diarra pour les efforts faits dans la gestion de la crise du centre. Ségou attend beaucoup de ce projet», a reconnu le Gouverneur de Ségou.

A en croire le Représentant-résident adjoint du Pnud, Alfredo Teixeira, «il n’y a pas de développement sans paix, ni paix sans bonne gouvernance». «Ce projet fait partie du Programme du PNUD Mali 2020-2024 validé avec le gouvernement du Mali qui vise à contribuer aux réponses spécifiques pour soutenir le Mali en cette période critique et fragile accompagnant le processus de consolidation de la paix pour assurer une reprise du développement et du vivre ensemble».

Pour lui, cette initiative vise la stabilisation et la restauration de l’autorité de l’Etat au centre, à travers le renforcement de la coordination de l’action gouvernementale dans la résolution de la crise dans le but d’appuyer les avancées obtenues et de canaliser les interventions de tous les partenaires vers les besoins fondamentaux des populations. Alfredo Teixeira a réitéré l’engagement du PNUD à accompagner les efforts du Gouvernement du Mali pour consolider la paix et promouvoir la cohésion sociale.

L’Ambassadeur Boubacar Gaoussou Diarra a rappelé quelques réalisations faites par ce projet au cours de sa première année d’exécution. Sur ce registre, le Secrétaire permanent du Cadre politique de gestion de la crise du centre a noté la fourniture en équipements du Secrétariat et des Comités régionaux pour la mise en place d’une base de données dynamique ; la réalisation d’une étude socio-économique des régions du centre afin d’assurer un véritable mécanisme de production et d’actualisation d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur le centre ; le financement de l’élaboration des PDESC de 9 collectivités territoriales à Mopti et 5 à Ségou ; la formation de 41 formateurs des Directeurs régionales de la Santé et de Ségou ; la formation de 659 Agents des Districts et Cscom des deux régions ; l’équipement en matériels et kits pour 8 CSREF et 212 CSCOM des régions dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Il a aussi évoqué la réalisation, en cours, d’une étude approfondie sur les problèmes fonciers au centre du Mali (une des causes principales du conflit au centre) principalement, l’étude sur le code de la Dina, son évolution, défis et les perspectives. «Ces résultats sont appréciables», a déclaré l’Ambassadeur Diarra.

Selon lui, le gouvernement du Mali apprécie fortement les efforts de stabilisation des régions du Centre du Mali. «Nous sollicitons l’accompagnement du Pnud pour la fourniture des équipements et logiciels manquants à la mise en place de notre base de données et la poursuite de l’étude sur le code de la DINA», a-t-il formulé.

En plus du rapport d’exécution technique et financier 2020, les participants à cette réunion ont eu à valider le plan de travail 2021 et le chronogramme des modalités de mise à disposition des fonds au Secrétariat permanent.

