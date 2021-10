Situation sécuritaire du Mali à la tribune des Nations Unies : Sergueï Lavrov lance des piques à la France et à ses partenaires de l’UE

Prenant la parole à la tribune de la 61ème Assemblée des Nations Unies, la semaine dernière, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov n’est pas passé par quatre chemins en parlant de la situation sécuritaire déplorable que traverse le Mali. Il a fustigé et pris la France pour en être la principale responsable. C’est la quintessence du discours livré par Sergueï Lavrov, transcris par le canal d’information « Nara Média », en langue bamanakan.

Pour Sergueï Lavrov, aujourd’hui, si le Mali tend la main à la société privée russe « Wagner », c’est que la France présente depuis 2013 et ses partenaires de l’Union Européenne (UE) ont montré leur incapacité de mettre fin à cette crise sécuritaire. Il ira plus loin en demandant à la France et les pays amis de l’Europe de reconnaître leur défaite. De même, Sergueï Lavrov leur demande de clarifier leur position floue vis-à-vis du Mali et de toute la bande sahélo saharienne.

Toujours dans une démarche logique, le ministre des Affaires étrangères russes, a rappelé à la France et ses partenaires, que dans un passé récent, ils avaient demandé à la Russie de se prononcer sur ce partenariat dont il est question avec la société privée « Wagner » et le Mali.

Sergueï Lavrov ira plus loin, en enlevant tout équivoque sur une future collaboration de son pays avec cette ancienne colonie de la France, qu’est le Mali. Si, auparavant, un média russe du nom de « l’Agence réitère » avait annoncé que les autorités de la transition malienne, ont entrepris des démarches de collaboration avec la société privée russe « Wagner », c’est désormais chose faite. C’est ce qui ressort de l’intervention du ministre russe des Affaires étrangères, à la tribune des Nations Unies.

La deuxième personnalité de la Russie, qu’est fidèle à la politique de Poutine, a aussi fait savoir à la France et ses partenaires de la gestion de la crise malienne, que le ministre français des affaires étrangères, Jean Ives Le Drian a proféré des menaces à l’endroit de son pays. Comme quoi, si elle signait une collaboration militaire avec le Mali que les conséquences seront incalculables.

Par contre, Sergueï Lavrov a profité de cette tribune des Nations Unies pour avertir la France de ces menaces. D’ailleurs, il a laissé entendre que cela ne fera pas reculer la Russie de sa position.

Cependant, aux dires de Sergueï Lavrov, « Wagner » sera bel et bien présente au Mali pour mener une lutte implacable pour les forces du mal. Et elle ne bénéficiera l’appui technique et financier de la Russie.

Avec cette nouvelle donne de la situation malienne, deux clans se dessinent à l’horizon. Il s’agit du clan de la Russie comprenant la Chine et l’Iran et celui de la France composé de l’Europe et des États Unies d’Amérique. En tout état de cause, la situation sécuritaire au Mali risque d’aboutir à la nouvelle configuration de la géopolitique mondiale. A suivre.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :