Le Mali renoue avec les faveurs de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO). Les banques commerciales maliennes ont ainsi obtenu 100% du refinancement sollicité auprès de BCEAO le 1er août 2022, soit 601 milliards F Cfa au taux de 2,5 % obtenus sur 601 milliards FCFA sollicités. Ce qui n’était plus arrivé depuis le 17 janvier 2022.

Suite aux sanctions de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et de l’Union monétaire ouest africaine (UEMOA), le 9 janvier 2022, les banques commerciales maliennes ont toujours obtenu un refinancement moindre que celui sollicité auprès de la BCEAO.

MEN : le chef de coopération de l’ambassade du Canada fait ses adieux à Sidibé Dédéou Ousmane

Le ministre de l’Education nationale a reçu jeudi dernier (4 Août 2022) M. François Picard, chef de coopération de l’ambassade du Canada au Mali.

En fin de mission au Mali, M. Picard était venu remercier et féliciter Mme Sidibé Dédéou Ousmane pour les efforts consentis à la tête du département, mais surtout pour son leadership. Pour la circonstance, il était accompagné du nouveau chef de coopération, Alexander Mc Grill.

La Cheffe du département a exhorté les hôtes du jour à approfondir les liens de coopération avec notre pays. L’approche pan-gouvernementale du Canada repose sur plus de 5 décennies de coopération avec le Mali où il est reconnu comme un partenaire crédible et stratégique. Remontant aux années 1970, où elle se limitait à un très petit nombre d’offres de bourses d’études (2 à 3 professeurs) et l’assistance de quelques coopérants à l’enseignement secondaire, la coopération entre le Canada et le Mali n’a cessé de se développer depuis avec notamment l’ouverture en 1974 d’un bureau de l’ambassade du Canada à Bamako. A noter que les deux pays ont signé leur premier Accord général de coopération au développement le 21 Juin 1984

Commentaires via Facebook :