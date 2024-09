Brèves : Mariages à Bamako : Une loi sur les cortèges

Face à l’incivisme auquel s’adonnent à cœur joie certaines personnes sur les routes lors de la célébration des mariages, la mairie du district de Bamako a pris une mesure contraignante.

Elle vise à réduire la taille du cortège matrimonial accompagnant les mariés. Désormais, il est interdit de célébrer son mariage avec un cortège de plus de six véhicules. Dans un communiqué, le président de la délégation spéciale de la marie a prévenu que tout contrevenant s’expose à des sanctions financières et pénales. “Les mariages sont des évènements privés. Ils ne doivent en aucune manière constituer des entraves à la liberté de circuler et à la tranquillité des autres citoyens“, a rappelé Balla Traoré.

Diplomatie : Une dizaine d’ambassadeurs mis en route

La semaine passée a été fortement marquée par de mouvements de diplomates maliens. Entre le lundi 26 et mardi 27 août, le Palais de Koulouba a reçu la visite de près d’une dizaine de nouveaux ambassadeurs auxquels le Président de la Transition a accordé des audiences dans le cadre de leur mise en route pour leur poste. Au total, ils sont neuf ambassadeurs à être reçus par le colonel Assimi Goïta pour conseils et orientations pour le bon déroulement de leurs missions.

Il s’agit de : Mme Diéminatou Sangaré, ambassadeur du Mali à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), Mme Sidibé Dédéou Ousmane, ambassadeur du Mali à Doha (Qatar), Yacouba Diakité, ambassadeur du Mali à Rome (République italienne), le colonel-major Mamadou Kéita, ambassadeur du Mali à Conakry (République de Guinée), le général de division Didier Dacko, ambassadeur du Mali auprès du Japon ; Mme Nina Wallet Intallou, ambassadrice du Mali au Gabon, Bakary Doumbia, ambassadeur du Mali en République islamique de Mauritanie, Boubacar Biro Diallo, ambassadeur du Mali au Sénégal, Mme Safiatou Traoré, représentante diplomatique du Mali à Cuba.

CPI : l’affaire Al Hassan Ag Abdoul

L’affaire concernant Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud à la Cour pénale internationale (CPI) suit son cours. Le mis en cause a été déclaré coupable, par les juges de la CPI le 26 juin dernier, d’une partie des charges portées à son encontre concernant des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis entre avril 2012 et janvier 2013 à Tombouctou.

Selon un communiqué de la CPI, ce mercredi 4 septembre, á partir de 8 h GMT, les juges de la Cour entendront les observations des parties et des participants relatifs à la fixation de la peine. Quant à la décision relative à la peine, la CPI indique qu’elle sera prise ultérieurement. A titre de rappel, le mandat d’arrêt à l’encontre de Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a été délivré le 27 mars 2018. Il a été remis à la CPI le 31 mars 2018. Il est actuellement détenu par la Cour.

Education : Un nouveau lycée inauguré à Kayes

Promesse faite par le chef de l’Etat lors d’une visite à Kayes en juillet 2023, la construction d’un nouveau lycée dans la Capitale des rails s’est achevée. Il a été inauguré le lundi 26 août. Ce nouvel établissement solaire a été construit sur l’autre rive du fleuve Sénégal plus précisément à Kayes N’Di. Réalisé dans le cadre des “Œuvres sociales” du président de la Transition, le nouveau lycée public de Kayes peut accueillir près de 800 élèves, selon la cellule de communication de la présidence qui précisé que l’établissement comprend : une direction, une salle des enseignants, une salle de réunion, une salle informatique, une bibliothèque avec une salle de lecture, deux laboratoires, deux logements d’astreinte, une salle de gymnastique entièrement équipée, un terrain de football en gazon synthétique et un terrain de basket-ball. Le lycée est également doté d’équipements de dernière génération et de caméras de surveillance pour assurer la sécurité du personnel et des infrastructures.

