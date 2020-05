A Dougabougou dans la Commune rurale de Markala (Ségou), la population est sortie massivement, le lundi 11 mai 2020, pour manifester afin de réclamer le retour du DGA, de l’Usine de production du sucre (Sukala-SA), Moulaye S. Haïdara et non moins président de la jeunesse de Dougabougou. Suite au relèvement de ce dernier, la population en colère a brûle les pneus pour réclamer son retour sans condition. Les manifestants ont demandé une intervention du ministre de l’industrie et du commerce et le président de la République, IBK afin que le sieur Haïdara soit de retour à son poste pour « l’intérêt et le bien-être de la communauté de Dougabougou. » Depuis son arrivée à Dougabougou, nous confie un manifestant, le DGA, Moulaye S. Haïdara s’active à créer toutes les conditions pour le développement de la commune de Dougabougou notamment par rapport à l’emploi des jeunes, à l’octroi de l’eau potable, à lutter contre les inondations etc.

——————-

Interpellation de Clément Dembélé et de Nouhoum SARR

Le FSD condamne ces cas d’arrestations qui portent atteintes aux libertés fondamentales

Dans des communiqués rendus publics, le 12 mai 2020, le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) dit avoir appris avec indignation l’interpellation de Clément DEMBELE, Président d’une plateforme de lutte contre la corruption, par des éléments de la DGSE (Direction générale de la sécurité d’Etat), le 09 Mai 2020, suite à ses prises de positions sur les contestations en demandant aux forces de l’ordre de ne pas réprimer les manifestants qui s’expriment pacifiquement. Il a dénoncé l’interpellation par des agents de la brigade d’investigation judiciaire de la Police de Bamako de Nouhoum SARR, Président du Parti Front Africain pour la Démocratie, membre du FSD, qui sera libéré par la suite. A cet effet, le FSD a condamné avec la dernière rigueur ces cas d’interpellations qui portent atteintes aux libertés fondamentales chèrement acquises. Par ailleurs, il exige la libération immédiate de Clément DEMBELE. Dans une autre déclaration, le FSD s’insurge contre les actes attentatoires à la dignité du Mali perpétrés à travers l’octroi d’autorisations de culture de chanvre industriel et exige la démission sans délai du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Salif Traoré ou son limogeage pur et simple.

Commentaires via Facebook :