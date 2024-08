Sécurité : Une période triomphale pour les FAMa

Ces derniers jours, les combats font rage entre les Forces armées maliennes (FAMa) et des groupes terroristes armés dans le septentrion du pays avec des attaques sporadiques dans certaines localités du Centre. Mais qu’importent les bruits de couloir ! L’Etat-major général des Armées rassure la population de la détermination des FAMa à traquer “ces bandits armés et à sécuriser l’ensemble du terroriste”. Ainsi, il vient d’annoncer que la période du 6 au 9 août a été triomphale et marquée par d’importants succès des FAMa sur le théâtre des opérations. “Le lundi 7 août, aux environs de 18 h 30, le poste de sécurité de Kouakrou dans la région de Mopti a fait l’objet d’une attaque terroriste. La réaction des FAMa a été foudroyante et les combats, très violents, se sont poursuivis après le crépuscule avec l’intervention des vecteurs aériens FAMa. Le jeudi 8 août, les vecteurs aériens des FAMa ont procédé à une frappe chirurgicale dans la région de Kidal, zone de Tinzawaten. Au cours de cette opération, un blindé camouflé a été détruit et plusieurs terroristes neutralisés. En outre, nos vaillants FAMa poursuivent leur lutte triomphale contre les groupes terroristes et leurs alliés dans la zone de Tinzawaten. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et de nombreuses caches d’armes détruites”, a rapporté la direction de l’Information et des relations publiques des armées (Dirpa).

Fleuve Niger : Attention à la crue soudaine !

Dans un communiqué publié en milieu de semaine passée, le directeur national de l’hydraulique a tiré la sonnette d’alarme en ce qui concerne la montée imminente du niveau du fleuve Niger. A en croire Sékou Diarra, cette crue soudaine sera provoquée par l’ouverture des vannes du barrage de Sélingué prévue ce mardi 13 août à partir de 10 h. “Compte tenu de l’importance des apports d’eau du haut du Sankarani en Guinée et conformément aux consignes d’exploitation, dans le souci d’assurer la sécurité de l’ouvrage, des personnes et des biens, la société Energie du Mali procédera à l’ouverture partielle des vannes du barrage de Sélingué à compter du mardi 13 août à partir de 10h. Cette situation, qui se traduira par des lâchers progressifs d’eau, pourrait provoquer en aval une montée franche des niveaux d’eau du fleuve Niger”, a-t-il expliqué avant d’inviter les populations riveraines du fleuve Niger à prendre les dispositions idoines pour éviter tout désagrément et d’assurer par ricochet la sécurité des usagers du fleuve et celle de leurs biens.

Baccalauréat : Un taux légèrement élevé

Les résultats du baccalauréat malien, session de juin, ont été proclamés le vendredi 9 août dernier. Soit un peu plus d’un mois après la tenue des examens qui se sont déroulés entre les 24 et 27 juin. Selon les chiffres dévoilés par le ministère de l’Education nationale, les candidats étaient ainsi répartis : 230 979 candidats pour le baccalauréat général, 3258 candidats pour le bac technique et 220 candidats pour le bac professionnel. Après proclamation des résultats, le taux de réussite a été estimé à 27,23 %. Soit un taux légèrement élevé en comparaison à celui de l’an passé où le taux a été estimé à 24,26 %. Avec 17,50 de moyenne, Bintou Flamousso Diallo a été déclarée première nationale devant Abdel Nasser Diallo et Oumar Hassane Camara avec respectivement 17,18 et 17,15 de moyennes. Le trio de tête est de l’Académie d’enseignement de la rive gauche de Bamako.

Cinéma malien : Le milieu se professionnalise

Le milieu cinématographique malien se professionnalise davantage. Il vient de connaitre en son sein l’introduction de la carte professionnelle. La cérémonie du lancement officiel et de remise symbolique des premières cartes, présidée par le ministre la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, s’est déroulée le vendredi 9 août au Centre national de la cinématographie du Mali (CNCM). A en croire le directeur du CNCM, Fousseyni Maïga, cette démarche vise à contribuer à la professionnalisation du secteur du 7e art malien.

