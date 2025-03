A travers un café de presse, la semaine dernière à son siège à Bamako, la Croix-Rouge malienne représentée par son secrétaire général Nouhoum Maïga et la Croix-Rouge internationale, par Emmanuel Lippolis, ont fait leur bilan de l’année 2024 au Mali. “Les objectifs ont été atteints, voire même dépassés”, ont-ils indiqué.

A preuve, en décembre 20024, la Croix-Rouge malienne a lancé un appel d’urgence pour collecter des fonds afin de porter secours aux victimes des inondations, de déplacements, des effets néfastes du changement climatique au Mali. De décembre à ce jour, en deux ou trois mois, la Croix-Rouge malienne a pu mobiliser, selon le secrétaire général Nouhoum Maïga, un peu plus de 2 milliards de F CFA sur les 5 milliards attendus.

Pour le secrétaire général, en seulement deux ou trois mois, c’est plus de 40 % qui ont été mobilisés. Contrairement à l’appel précèdent, qui en deux ans, “nous n’avions pu mobiliser que 18 %”, a-t-il confié pour prouver l’avancée et l’exploit de la structure en matière de mobilisation de ressource et ajouter que : “Le week-end dernier, tout près, la Croix-Rouge a procédé au lancement des opérations en lien avec l’appel d’urgence de secours contre la crise humanitaire au Mali”.

“Le bilan de 2024 est satisfaisant, les objectifs ont été atteints voire même dépassés”, ont souligné les deux responsables. Mais des réserves sur les perspectives de l’année 2025. L’une des grandes raisons de ses réserves est la suspension des actions de l’USAID et autres fonds américains par le président américain Donald Trump à travers le monde.

“En ce qui concerne l’USAID, je ne pense pas qu’il y ait d’organisation qui ne soit pas impactée soit directement soit par ricochet par cette suspension”, a reconnu le secrétaire général.

Emmanuel Lippolis d’avertir au cas où la suspension de la participation américaine est définitive, qu’il s’agira, pour la Croix-Rouge, de suspendre ce qui peut être suspendu ou de ralentir ce qui peut être ralenti et continuer tout le reste. La répercussion sera là et pourrait conduire la structure à réduire ses ambitions et probablement à revoir à la baisse l’exercice budgétaire de l’année prochaine.

“Nous sommes impactés mais nous souhaitons que ça ne va pas durer dans le temps”, a espéré le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne, M. Maïga, surtout concernant la libération des fonds destinés à des activités qui sauvent des vies.

Koureichy Cissé

