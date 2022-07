Dans un communiqué du 1er juillet 2022, le directeur général de la Maison du Hadj, Dr Abdoul Fatah Cissé, déplore la situation de blocage de certains pèlerins restés à Bamako faute de visa pour effectuer le voyage en Arabie Saoudite, dans le cadre du Hadj 2022.

Dans le communiqué, il dira que la situation est imputable à certaines agences privées qui se sont rendues coupables de pratiques inadmissibles en spéculant sur la question des visas. Avant d’expliquer que les agences incriminées ont pris de l’argent avec potentiels candidats au hadj, au-delà du quota qui leur est alloué, et pour lesquels elles ne peuvent avoir de visa pour effectuer le voyage en Arabie Saoudite dans le cadre du pèlerinage 2022 . « La direction générale de la maison du Hadj déplore cette situation de blocage des pèlerins à Bamako et condamne, sans réserve, cette pratique qui n’honore point ses auteurs », a souligné le communiqué. Toujours dans le communiqué, il poursuit que la direction générale de la Maison du hadj se donnera tous les moyens nécessaires pour assainir le secteur afin de pouvoir circonscrire ce genre de pratiques condamnables à plus d’un titre. « La direction générale de la Maison du hadj compatit aux désagréments causés aux uns et aux autres par cet état de fait indépendant da sa volonté », a-t-il conclu.

Fatoumata Fofana

