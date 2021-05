10 célèbres citations d’Amadou Hampâté Bâ

Écrivain, défenseur de la tradition orale et conteur, Amadou Hampâté Bâ est un écrivain Malien né en 1900/1901 à Bandiagara (Mali). Il est décédé en mai 1991 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Amadou Hampâté Bâ est une haute figure de la culture et de la sagesse Africaine. Retrouvez dans ce billet dix (10) citations célèbres tirés des œuvres d’Hampâté Bâ.

«En Afrique un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle».

Amadou Hampâté Bâ-discours à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), en 1960

Cette phrase célèbre fut prononcée par Amadou H Bâ lors d’une assemblée à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). L’ancien étant le dépositaire du savoir en Afrique cette phrase signifie qu’un vieillard africain est autant riche en connaissance qu’une bibliothèque. Et chaque fois qu’un vieillard meurt, il emporte avec lui une banque de connaissance infinie.

«Dieu est transcendant et immatériel, on ne peut le réaliser sinon en esprit. Or, les esprits des hommes diffèrent et chaque homme conçoit Dieu selon ses facultés, à sa manière, à son image», Amadou Hampâté Ba, interview

Il faut comprendre par ce texte que, la conception de la divinité dépend de chaque individu, de sa compréhension des choses. Chaque individu conçoit Dieu dans son esprit selon son niveau de sagesse et de connaissance. Et surtout que Dieu n’est pas le même dans la psyché de tous les hommes.

«Il est impensable que toute une race soit constituée uniquement que de mauvaises gens. Les hommes sont comme les herbes et les plantes des champs. Les espèces venimeuses poussent à côté des espèces guérisseuses et les plantes comestibles à coté de celles qui ne le sont pas», Amadou Hampâté Bâ-Amkoulel l’enfant peulh

Ce texte plein de leçons et d’enseignement signifie tout simplement qu’on ne doit aucunement penser que tous les hommes sont les mêmes. Plus précisément un groupe est constitué de plusieurs types d’individus. Là où il existe des gens mauvais, il existe des gens bons. Dans toute ethnie et race nous retrouvons des personnes biens et des personnes moins bien.

«Ce qu’il faudrait, c’est toujours concéder à son prochain qu’il a une parcelle de vérité et non pas de dire que toute la vérité est à moi, à mon pays à ma race, à ma religion», Amadou Hampâté Ba

La vérité n’appartient ni à un seul individu, ni au groupe auquel cet individu appartient. La vérité n’est pas toujours générale ou totale. Le plus souvent nous pensons être le seul et unique détenteur de la vérité, alors que chaque individu dans ce qu’il dit peut présenter une part de vérité différente de la nôtre.

«La religion est un disque de vannerie portant sur l’une de ses faces le mot ‘‘amour’’ et l’autre le mot ‘‘charité’’», Amadou Hampate Bâ– Vie et enseignement de Thierno Bokar

Cette phrase était la devise de Thierno Bokar le maitre d’Amadou H. Bâ. Il soutient ici, que la religion est comme une pièce, d’un côté on retrouve l’amour (aimer son prochain en dépit de sa différence et de son caractère). L’autre côté on retrouve le mot charité qui ne signifie que le partage (partager ses acquis en terme de connaissances et de matériel). La religion n’est donc pas pour le sage de Bandiagara rejet, haine, jugement, avarice ou critique mais le contraire de tous ceux.

«Ne regrette rien, il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner, et ce n’est pas à l’école que tu pourras le faire. L’école donne des diplômes, mais c’est dans la vie qu’on se forme», Amadou Hampâté Bâ-Amkoulel l’enfant peul

Quand Amadou Hampâté Bâ sous les ordres de sa mère a renoncé à sa bourse pour l’ile de Gorée, tel est le message que lui a livré Bouaki Fadiga (professeur et politicien Malien). L’école ne donne que des diplômes, c’est la vie qui nous forme réellement. Cela signifie que ce sont les leçons et les enseignements que nous avons de nos expériences qui nous forgent et forment en tant qu’individu. Et surtout que le véritable apprentissage c’est dans la vie et pas seulement dans les salles d’école.

«Si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité», Amadou Hampâté Bâ-Kaidara

Parler surtout quand on devrait se taire nous met dans bien des situations inconfortables et désagréables. Le silence est d’or comme on dit. Donc savoir garder le silence peut bien nous éviter des drames. Examiner et analyser les choses est une belle qualité et le silence peut être sauveur.

«N’oublions pas que la prière de l’égoïste se formule ainsi: «O mon Dieu! Fais vite éclater le grand malheur qui fera mon bonheur particulier», Amadou Hampâté Bâ–l’Étrange destin de Wangrin

Les personnes égoïstes ne formulent que des souhaits allant à l’encontre du bonheur général. Elles ne tirent profit que du malheur public. Leur plus grande satisfaction est de voir les autres dans le malheur et la misère.

«Toute chose a nécessairement une face diurne et une face nocturne. Rien en ce monde bas n’est mauvais de A à Z», Amadou Hampâté Bâ-Kaidara

Dans la vie nous avons tendance à voir les choses que d’un seul côté alors que chaque situation a deux faces. Rien dans la vie n’est totalement mauvais en tout et sur tout. Hampâté veut tout simplement nous dire ici que chaque chose a à la fois son bon et mauvais côté. Aussi désagréable et malheureux que peut être une situation, elle a toujours un côté avantageux que nous devons voir.

«Quel que soit la valeur du présent fait à un homme, il n’y a qu’un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité, et ce mot c’est: MERCI», Amadou Hampâté Bâ–l’Étrange destin de Wangrin

La reconnaissance et la gratitude sont témoignées par le mot à cinq (05) alphabets «m.e.r.c.i». Un mot simple mais tellement plein de sens et valeur pour la personne à qui c’est témoigné.

Amadou Hampâté Bâ durant toute sa vie et à travers ses œuvres a préconisé la tolérance, la sagesse et la compréhension. Chaque fraction de ses mots peut être considérée comme une citation à cause de sa pertinence. Par conséquent on peut même faire un top 100 ou 1000 de ces citations chacune belle et plein de sens. Mais ici j’ai pris celles utilisées le plus et celles qui m’ont touché à travers mes lectures e ses œuvres.

