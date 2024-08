Aya Nakamura en bikini : elle dévoile des photos personnelles sur la Toile et cartonne

La chanteuse française, Aya Nakamura mérite son temps de repos durant la période estivale. Il faut dire que ces derniers mois, la star n’a pas arrêté : jury dans la saison 3 de Nouvelle École sur Netflix, show pour Vogue World, couvertures de magazines et même, prestation aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le rythme était intense ! Alors que sa participation aux JO de Paris avait fait des émules et que sa prestation a littéralement cartonné sur la Toile et bluffé l’assemblée, Aya Nakamura a pris le temps de se réjouir de cette performance. Et elle a bien raison !

Aya Nakamura au naturel

Sur son compte Instagram, ce 15 août 2024, la chanteuse a publié une série de photos inédites. On découvre ainsi plusieurs articles que la star met en avant : “Aya Nakamura atteint le plus gros pic d’audience télé de l’histoire de France” peut-on lire, ou encore “Plus de 31 millions de téléspectateurs ont regardé la performance” de la chanteuse. Une fierté pour la starlette, on l’imagine. Sur d’autres photos, la star se dévoile comme vous ne l’avez jamais vue : en bikini, dans son appartement parisien. Elle porte un chapeau de paille et un maillot de bain blanc. Aya Nakamura est superbe. Sur une dernière photo, la maman de deux enfants dévoile un aperçu de son intérieur et ne cache pas les liasses de billets de 100 euros disposées sur son canapé. Du grand Aya ! Une publication aimée par plus de 226 000 personnes en quelques heures. (…)

Aya Nakamura : une icône

Depuis sa performance sur le pont des Arts à Paris avec la garde nationale, Aya Nakamura a prouvé à tout le monde que la reine du show, c’était elle. Le 29 juillet dernier, quelques jours après sa prestation, la chanteuse s’était affichée au naturel sur son compte Instagram, en direct de sa salle de bain, la mine sans artifice et radieuse. Une photo aimée par plus de 400 000 personnes.

Il n’y a plus de doute, la star de la nouvelle génération, c’est bien elle et on a déjà hâte de voir ce qu’elle nous proposera dans les prochains mois. Va-t-elle encore nous surprendre ? À suivre…

